۱۸هزار قلم کالای قاچاق در اتوبوس مسیر دامغان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انتظامی استان سمنان، سرهنگ سیدرضا علوی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی سرکویر به همراه یگان تکاوری، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از اصفهان به شرق کشور در حال تردد بود مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: پلیس در بازرسی جعبه بغل خودرو، ۱۸ هزار و ۸۸۳ عدد انواع دارو و قرص، ۵۰ عدد فیلتر هوا و ۱۴۵ کیلوگرم گردوی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی دامغان ارزش تقریبی محموله قاچاق را بیش از سه میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده راهی دادسرا شد.