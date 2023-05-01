به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله عبدی عصر دوشنبه در جریان بازدید از مجموعه درمانگاه سپاه و ارائه خدمات به مردم در اردبیل اظهار کرد: همزمان با هفته سلامت و با هدف دسترسی راحت مردم به خدمات ارائه شده در این حوزه، در درمانگاه امام سجاد (ع) و امام رضا (ع) اردبیل خدمات رایگان ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: در سایر ایام نیز در این درمانگاه‌ها با تعرفه‌های بسیار پایین به مردم خدمات بهداشتی، درمانی ارائه می‌شود و سعی شده تا کمبود نیروی متخصص در این درمانگاه برطرف شود.

جانشین سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: روزانه در این ۲ درمانگاه ۲ هزار نفر مراجعه و دریافت خدمات عمومی و تخصصی را شاهد هستیم و همچنان این درمانگاه‌ها با اقبال مردمی روبه‌رو شده است.

عبدی افزود: در ۲ درمانگاه امام سجاد و امام رضای سپاه استان خدمات متنوعی اعم از مطب‌های عمومی و تخصصی با همراهی پزشکان مجرب، خدمات دندان‌پزشکی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و داروخانه ارائه شده و هموطنان می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در هفته سلامت در این ۲ درمانگاه هیچ‌گونه ویزیتی از مراجعین دریافت نمی‌شود و مجموعه سپاه و بسیج استان تلاش می‌کند تا با این خدمات رضایت مراجعه‌کنندگان را فراهم کنند.

عبدی اضافه کرد: علاوه بر این مراکز، گروه‌های جهادی سپاه و بسیج استان با حضور در مناطق محروم علاوه بر ویزیت رایگان، داروی رایگان را نیز به بیماران و مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند.

جانشین سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: تلاش مجموعه سپاه و بسیج استان در حوزه‌های مختلف بر این است تا با تنوع خدمات ارائه شده زمینه جلب رضایت و اعتماد مردم فراهم آمده و گوشه‌هایی از خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین و تشریح شود.