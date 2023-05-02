۷۵ دام سبک در جاجرم تلف شدند

سید حسین مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بارندگی روزهای گذشته در شهرستان جاجرم و بر اثر وقوع سیل دو گله دام سبک درگیر سیل شدند که متأسفانه تعداد ۷۵ رأس دام سبک تلف شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جاجرم گفت: پس از دریافت گزارش وقوع تلفات، تیم واکنش سریع شبکه دامپزشکی به محل وقوع حادثه اعزام و اقدامات لازم از قبیل معدوم سازی بهداشتی لاشه‌ها، سم پاشی، ویزیت دام‌های بیمار و واکسیناسیون به جهت پیشگیری از بروز بیماری‌های متعاقب وقوع سیل صورت پذیرفت.

مرتضوی در پایان گفت: همشهریان و دامداران می‌توانند هرگونه گزارش، انتقاد و یا پیشنهاد از طریق سامانه ۱۵۱۲ به صورت شبانه روزی با این شبکه در میان بگذارند.