پیام تسلیت حزب الله لبنان به مناسبت شهادت «خضر عدنان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای شهادت شیخ اسیر «خضر عدنان» پس از ۸۷ روز اعتصاب غذا در زندان‌های رژیم صهیونیستی را به ملت فلسطین، گروه‌های مقاومت و جنبش جهاد اسلامی تبریک و تسلیت گفت.

در بیانیه حزب‌الله لبنان آمده است: شهادت شیخ عدنان بار دیگر فاجعه و مصیبت بزرگی را که اسرای فلسطینی و عرب در زندان‌های دشمن صهیونیستی با آن مواجه هستند، آشکار کرد.

حزب‌الله در ادامه بیانیه خود از نهادهای بین‌المللی و بشردوستانه خواست تا برای کشف جنایات رژیم اشغالگر در زندان‌هایش تلاش جدی کنند.

این بیانیه می‌افزاید: قهرمان خضر عدنان پس از سپری کردن زندگی خود که سرشار از مقاومت و استقامت و پایمردی بود، در زندان‌های رژیم اشغالگر به شهادت رسید. او در بیش از هشت سال گذشته که در اسارت و تحت شکنجه بود، با اقدامات غیرقانونی و خودسرانه رژیم اشغالگر مقابله کرد.

حزب‌الله در پایان بیانیه تسلیت خود تأکید کرد: ما حمایت خود را از تمام اقدامات جنبش‌های مقاومت در فلسطین برای آزادی همه زندانیان و بازداشت‌شدگان اعلام می‌کنیم.

شیخ خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین صبح امروز سه‌شنبه در هشتاد و هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. وی در اعتراض به بازداشت اداری و بی دلیل خود از سوی رژیم صهیونیستی، اعتصاب غذایش را آغاز کرده بود.