سپاه بازوی کمکی آموزش و پرورش برای حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله‌پور عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از مجموعه‌های حساس و جز پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی است گفت: وظیفه اصلی این مجموعه پرورش انسان است که عنصر اصلی ساخت تمدن اسلامی می‌باشد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه تحریم‌های مختلف مشکلاتی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است افزود: اگر چه مشکلات زیادی از جمله فرهنگی گریبانگیر مدیران آموزش و پرورش شده است.

وی با اشاره به همراهی سپاه در کنار آموزش و پرورش برای حل مشکلات تصریح کرد: برای خدمت به مردم و اعتلای فرهنگ کشور از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنیم.

سردار عبدالله پور با بیان اینکه آموزش و پرورش باید سپاه را بازوی کمکی خود بداند افزود: وظیفه سپاه کمک به مردم و حل مشکلات جامعه است لذا در حوزه تربیتی و فرهنگی از هیچ کمکی به آموزش و پرورش دریغ نمی‌کنیم.