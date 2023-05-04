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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۳۲

براثر بارش باران اتفاق افتاد؛

آبگرفتگی نیم متری در بندرترکمن/ تردد در شهر دچار اختلال شد

آبگرفتگی نیم متری در بندرترکمن/ تردد در شهر دچار اختلال شد

گرگان- بارش بیش از ۶۰ میلی متر باران طی کمتر از ۲۴ ساعت در بندرترکمن، این شهر ساحلی غرب گلستان را با آب‌گرفتگی روبرو کرده و باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارندگی که از شامگاه چهارشنبه در بندرترکمن آغاز شده و همچنان ادامه دارد، بخش‌های زیادی از محله امیرکبیر این شهر دچار آب گرفتگی شد.

به گفته برخی از اهالی روستای نیازآباد و قره سو در بندرترکمن، بخش‌هایی از این دو روستا هم دچار آبگرفتگی شده است.

ارتفاع آب در مناطق شرقی بندرترکمن به ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر رسیده و حیاط برخی از خانه‌های اهالی بندرترکمن دچار آبگرفتگی شده است.

به علت بارش‌های اخیر فعالیت‌های مرتبط با حوزه ماهیگیری در این شهر ساحلی متوقف شده و خدمات رسانی شناورها به گردشگران در کریدور آبی‌های گردشگری جزیره آشوراده به بندرترکمن با اختلال روبرو شده است.

سید محسن حسینی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان هم از ثبت بارش ۶۴ میلی متری باران در ایستگاه باران سنجی روستای قره سو در غرب بندر ترکمن طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

کد مطلب 5770868

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