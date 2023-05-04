رتبه بندی معلمان به معنای واقعی شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی‌فرد پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین گرامیداشت معلم که در تالار فردوسی در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: انجام عمل، سخت است اما سخت‌تر از آن حفظ و نگه داری است. معلم باشیم یا دانش آموز یا استاد در هرجایی که قرار داریم، اگر بتوانیم عمل حسنه را و حفظ کنیم، خداوند چند برابر آن پاداش می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان افزود: مراقبت امری دائمی است؛ از چشم و گوش و زبان باید مراقب کرد تا به گناه آلوده نشود چون فردای قیامت باید پاسخگو باشیم.

وی گفت: باید تلاش کنیم رتبه بندی به معنای کلمه شکل بگیرد و در آینده نه چندان دور شاهد باشیم معلمان کمترین مشکل را داشته باشند.