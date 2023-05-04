بهبود وضعیت استخدامی کارکنان صمت استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی عصر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات و اجرای طرح توانمند سازی ایثارگران با حضور مشاور وزیر صمت اظهار داشت: با توجه به تحولات مهم و اساسی ایجاد شده درعرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تولیدی و اشتغال‌زایی، امروز استان بوشهر به یک کارگاه صنعتی و تولیدی در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به تحولات و توسعه صنایع خاطر نشان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی همه این موفقیت‌ها که امروز شاهد آن هستیم را باید مدعوین خون شهدا، جانبازان و ایثارگران که همیشه و در همه شرایط با حضور فعال و مؤثر خود در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی از خود گذشتگی نشان دادند تا هیچ آسیبی به مملکت اسلامی وارد نشود، باید قدردان زحمات و تلاش‌های آنان باشیم.

صفوی با اشاره به موفقیت‌های حاصل شده در بخش صمت عنوان کرد: جامعه ایثارگران امروز در همه موفقت ها و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه اقتصادی به ویژه صنعتی نقش آفرین بوده اند.

مدیر کل صمت استان بوشهر عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از قوانین و مقررات جاری و امکانات موجود با هماهنگی و مساعدت امور ایثارگران وزارت صمت، به جامعه ایثارگران که در ادارات صمت سراسر استان مشغول به کار هستند در زمینه‌های رفاهی، مسکن، ارتقای وضعیت استخدامی و سایر موارد در حد امکان کمک نموده تا بتوان گوشه‌ای از انتظارات به حق آنها را برآورده کنیم.

وی افزود: از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۴۱ نفر از کارکنان اداره کل صمت استان بوشهر با استفاده از ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تبدیل وضعیت شده‌اند.

در پایان جلسه به ایثارگران شاغل و بازنشسته اداره کل صمت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان لوح تقدیر اهدا شد.