  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴

مدیرکل گمرکات کرمانشاه خبر داد؛

رشد ۱۶ درصدی ارزش کالاهای واردات در فروردین ماه سال‌جاری

رشد ۱۶ درصدی ارزش کالاهای واردات در فروردین ماه سال‌جاری

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات کرمانشاه از رشد ۱۶ درصدی ارزش کالاهای واردات در فروردین ماه سال‌جاری خبر داد.

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزارن کالاهای صادراتی در فروردین ماه سال جاری‌، اظهار کرد: صادرات گمرکات استان کرمانشاه طی یک ماه گذشته ۵۲۱ هزار و ۸۶۲ تن به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۴۹۷ هزا رو ۵۶۰ دلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن رشد پنج درصدی داشته است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از طریق حوزه گمرکات استان میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و.... بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه به بیشترین سهم صادرات کالا در مرزهای کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: از بین گمرکات حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان با صادرات ۲۰۲ هزار و ۳۹۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۱ دلار بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و گمرکات خسروی و سومار در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

عباس زاده تاکیدی به میزان واردات کالا در نخستین ماه از سال‌جاری از طریق حوزه نظارت گمرکات استان داشت و عنوان کرد: ارزش واردات کالا فروردین ماه سال جاری ۱۵۵ تن به ارزش ۲ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۴۷۳ دلار بوده است.

وی ادامه داد: مجموع کالاهای وارداتی در فروردین ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی کاهش ۷۹ درصدی و از حیث ارزش رشدی ۱۶ درصدی داشته است.

عباس زاده در پایان از کالاهای وارداتی یاد کرد و گفت: عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه طی فروردین ماه شامل پرایمری ریفرمر، دستگاه تولید لبنیات و دیزل ژنراتور بوده است.

کد مطلب 5771953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها