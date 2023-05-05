علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزارن کالاهای صادراتی در فروردین ماه سال جاری‌، اظهار کرد: صادرات گمرکات استان کرمانشاه طی یک ماه گذشته ۵۲۱ هزار و ۸۶۲ تن به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۴۹۷ هزا رو ۵۶۰ دلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن رشد پنج درصدی داشته است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از طریق حوزه گمرکات استان میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و.... بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه به بیشترین سهم صادرات کالا در مرزهای کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: از بین گمرکات حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان با صادرات ۲۰۲ هزار و ۳۹۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۱ دلار بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و گمرکات خسروی و سومار در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

عباس زاده تاکیدی به میزان واردات کالا در نخستین ماه از سال‌جاری از طریق حوزه نظارت گمرکات استان داشت و عنوان کرد: ارزش واردات کالا فروردین ماه سال جاری ۱۵۵ تن به ارزش ۲ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۴۷۳ دلار بوده است.

وی ادامه داد: مجموع کالاهای وارداتی در فروردین ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی کاهش ۷۹ درصدی و از حیث ارزش رشدی ۱۶ درصدی داشته است.

عباس زاده در پایان از کالاهای وارداتی یاد کرد و گفت: عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه طی فروردین ماه شامل پرایمری ریفرمر، دستگاه تولید لبنیات و دیزل ژنراتور بوده است.