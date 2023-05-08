معلمی که الگوی دانش آموزان شهیدش شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس معلمانی بودند که همواره پای کار بوده و نه تنها حامی اسلام و انقلاب بودند بلکه دانش آموزان خود را نیز در این راه راهنمایی می‌کردند.

معلمانی که شهدایی را پرورش دادند که تخته سیاه زندگی را سفید کردند. به راستی، وقتی معلمی وجود داشته باشد که هم عاشق شغلش است و هم عاشق وطن، تبدیل می‌شود به یک رزمنده و سرباز برای خاک و میهن خود، وقتی احساس کند دشمن می‌خواهد به خاک کشورش تعرض کند، کفش‌های ورزشی‌اش را به همراه سوت و گرمکن ورزشی می‌سپارد به کمد مدرسه و پوتین به پا می‌کند تا برای دفاع از ایران اسلامی راهی مناطق جنگی شود.

اما باز هم در این راه می‌بینیم، دانش آموزانی را که الگوی معلمانشان شدند و درس شهادت را به آنها آموختند...

در این خصوص پای صحبت‌های یک معلم همدانی بازنشسته و رزمنده دفاع مقدس نشستیم، «محمود حسام» معلمی که دفاع از وطن در کنار دانش آموزان و فرهنگیان را تکلیف خود می‌داند.

راهی که از کردستان آغاز شد

محمود حسام در این گفتگو با بیان اینکه اردیبهشت سال ۱۳۵۸ خدمت سربازی را به پایان رسانده است، اظهار کرد: بعد از سربازی تصمیم گرفتم به تربیت معلم رفته و به عنوان یک معلم به کشور خدمت کنم اما اتفاقاتی در غرب کشور در حال پیش آمدن بود که تصمیم گرفتم به کردستان بروم.

وی در این زمینه از اقدامات گروهک‌های منافقین، تجزیه طلب‌ها و سلطنت طلب‌ها سخن گفت و افزود: تابستان ۵۹ به همدان بازگشتم و مجدد کار در این اداره را به عنوان دبیر تربیت بدنی آغاز کردم اما با شروع جنگ، همچون دیگر همکارانم تصمیم گرفتم در دفاع مقدس نقش داشته باشم و از جمهوری اسلامی دفاع کنم.

معلم همدانی به بیان خاطرات خود در آن دوران رسید و گفت: سال ۱۳۶۴ در دبیرستان شریعتی بودم، یک روز وارد یکی از کلاس‌ها شدم و دیدم از ۳۰ نفر دانش‌آموز فقط ۱۴ نفر در کلاس حضور دارند؛ از دانش آموزان حاضر در کلاس پرسیدم بقیه کجا هستند؟ و آنها گفتند دیروز اعزام نیرو به مناطق عملیاتی بود و تعدادی از همکلاسی‌ها به منطقه جنگی رفتند.

دانش آموزانی که الگو شدند

وی با بیان اینکه به عنوان یک معلم وقتی می‌دیدم که بچه‌های ۱۴ ساله به بلوغ عقلی رسیدند و دفاع از وطن را مهم‌تر از درس خواندن می‌دانند تکلیف خود می‌دانستم که به مناطق جنگی بروم و همراه آنها مقابل دشمن بایستم، افزود: دفاع مقدس متعلق به همه مردم است.

وی از شهدایی همچون شهید امید حسنی، شهید تقی بهمنی، شهید علیرضا حاجی بابایی، شهید مهدی بادامی، شهید عراقی، مرحوم محمد علی جعفری و… نام برد و گفت: این عزیزان معلم بودند اما در مقام فرماندهان سپاه در دفاع مقدس حضور داشتند.

معلم زمان دفاع مقدس با بیان اینکه شهید همت، شهید ابراهیم هادی، شهید دباغ زاده، شهید فراهانی، شهید علی اکبر مقصودی، شهید حجه فروش، شهید پورمیدانی و دیگر شهدا در آموزش و پرورش افراد مهم و مفیدی بودند، افزود: این شهدا، با احساس نیاز شرایط روز جامعه تصمیم گرفتند از مقام و دنیا دست بکشند و نقش بزرگی در پیروزی دفاع مقدس داشتند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مسلم ابن عقیل در سومار از ناحیه صورت و گوش دچار جراحت شد گفت: در عملیات کربلا ۵ در سال ۶۵ حضور داشتم و پس از اتمام جنگ نیز و به عنوان معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش در همدان به شغل خود ادامه دادم.

حسام با اشاره به اینکه به عنوان راوی با کاروان‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی حاضر می‌شود، تصریح کرد: بیان خاطرات و وقایع دوران دفاع مقدس برای نسل فعلی و آینده اهمیت دارد؛ چراکه اگر این واقعیت‌ها را نگوییم، دشمن دروغ‌های زیادی برای نسل جوان بیان می‌کند و ذهنیت‌ها را تغییر می‌دهد.

این رزمنده دوران دفاع مقدس ادامه داد: جمهوری اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس تنها با عراق نمی‌جنگید بلکه بیش از ۵۰ کشور مقابل خود داشت؛ دانش آموزان و فرهنگیان در کنار ارتش و سپاه و بسیج با اعتقاد و عزم راسخ خود مقابل دشمن ایستادند.

این معلم همدانی در پایان این گفتگو با تاکید بر اینکه تفکر امام خمینی (ره) رمز پیروزی و ایستادگی ملت بود؛ خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «امروز رسالت مهم همه، جهاد تبیین است» و من هم این را وظیفه خود می‌دانم تا انسان‌های پاک و خالص دوران دفاع مقدس را به نسل جوان معرفی کنم.