«راه شیراز» شنیدنی شد/ گوش دادن به چند موسیقی جذاب

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز شیراز آلبوم «راه شیراز» به خوانندگی محمد ذاکرحسین، تنظیم کاوه پیمان و هنرمندی جمعی از نوازندگان و هنرمندان شیرازی در ۱۲ قطعه موسیقایی از جمله «لالایی»، «واسونک»، «ترانه‌های شیرازی»، «جهرمی»، «صابوناتی» منتشر شد.

خشایار طیار پژوهشگر و مدیر این پروژه درباره این اثر توضیح داد: در آغاز قرن ۱۵ هجری بر آن شدیم تا مجموعه‌ای نفیس از موسیقی محلی شیراز با همکاری هنرمندان شهرمان تهیه کنیم که به یادگار بماند. گرچه این ترانه‌های لطیف همچون گنجی معنوی در روحِ هنردوست مردم شیراز منزل دارند اما از آنجا که بیم آن است غبار فراموشی روی این نغمات و ادبیات شیرین بنشیند، آن را در قالب لوحی فشرده ارائه دادیم. تنظیمی تازه بر نواهای کهن، می‌تواند جانی دوباره به این آثار ببخشد.

وی درباره انتخاب ترانه‌های این مجموعه عنوان کرد: در آلبوم از آثار هنرمندانی چون «شکر شیرازی»، «صمد عقاب»، «عباس منتجم» استفاده کردیم تا بتوانیم اثری درخور برای مردم شیراز و ملت ایران گردآوری کنیم.

محمد ذاکرحسین خواننده، کاوه پیمان تنظیم کننده، خشایار طیار پژوهشگر و مدیر پروژه، گلناز گلکار فرد مدیر طرح و برنامه، مجتبی محنا مهندس صوت، مهران توکلیان خوشنویس، روزبه مرادی گرافیک، تبسم کشاورز روابط عمومی دیگر عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.