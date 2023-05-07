سهم پائین اشتغال در صنایع راهبردی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رشنودی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به بررسی پایه‌های اقتصادی خوزستان در قالب یک بسته سیاستی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مرز، اقتصاد دریا، اقتصاد منطقه آزاد، اقتصاد منطقه ویژه، اقتصاد درآمدهای عمومی و اقتصاد درآمدهای ملی از جمله ظرفیت‌های استان هستند.

وی با اشاره به فعالیت پنج صنعت راهبردی شامل: ۲۳ پتروشیمی، ۱۵ شرکت فولادی، ۹ طرح توسعه نیشکر و سه پالایشگاه، مناطق نفت خیز، شرکت ملی حفاری و شرکت گاز خوزستان در استان و نقش آن‌ها در اقتصاد کشور، افزود: این درحالی است که این صنایع در مجموع حدود ۱۴۱ هزار نفر شاغل دارند، یعنی ۱۰ درصد اشتغال در صنایع راهبردی است که باید با فرهنگ سازی در سال ۱۴۰۲، ۹۰ درصد اشتغال در سایر پایه‌های اقتصادی باید فعال شوند.

رشنودی به تاکید استاندار خوزستان برای اقتصاد بخش روستا و اشتغال روستایی در برنامه‌های جدید اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: اشتغال شهری به عنوان پویاترین پایه اقتصادی است و در حوزه اصناف حدود ۳۷۲ هزار شغل ایجاد شده که ظرفیت و نقطه قوت محسوب می‌شود و اگر حمایت شوند، توانسته نزدیک به ۲.۵ برابر اقتصاد راهبردی، شغل ایجاد کنند.

این مقام مسئول مؤلفه‌های توسعه در دنیا را تجمع و تراکم عنوان کرد و گفت: استان خوزستان یک تجمع ۱۶ میلیون نفری با تراکم ۳ ساعته دارد و در صورتیکه ظرفیت‌های استان فعال شوند و به کشورهای همسایه توسعه پیدا کنند، شاهد تحول اقتصادی خواهیم بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به روابط تجاری ایران با ۶ کشور همسایه اشاره و اضافه کرد: شریک اول راهبردی کشور ما عراق است و ۲۱ درصد صادرات به این کشور انجام می‌شود، ضمن اینکه ۱۳ درصد کالاها به امارات، ۱.۲ درصد به عمان، ۰.۵ درصد به کویت و قطر و ۰.۲ درصد نیز به بحرین صادر می‌شوند.