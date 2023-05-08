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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۱۳

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی:

پیاده سازی مسـیر هدایت شغلی هدف بهزیستی است

پیاده سازی مسـیر هدایت شغلی هدف بهزیستی است

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور ضمن انتصاب محسن ایروانی به سمت «سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی» پیاده سازی مسـیر هدایت شغلی را هدف سازمان بهزیستی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی ربوبی برای ایروانی آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی» منصوب می‌گردید. با عنایت به وظایف و تکالیف محوله و سیاست‌های راهبردی سازمان در عرصه‌های اشتغال و کارآفرینی و در راستای توانمندسازی اقتصادی و خدمت رسانی هدفمند به جامعه هدف معزز، انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت‌ها و امکانات درون و برون سازمانی، حداکثر توان خویش را برای نیل به اهداف ذیل به کار گیرید:

۱. طراحی اقدامات برجسته در جهت گسترش اشتغالزایی و کارآفرینی جمعیت هدف و ظرفیت سازی لازم به منظور افزایش میزان اثربخشی برنامه‌ها و رضایتمندی از خدمات و حمایت‌های شغلی.

۲. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های مدون تخصصی و روزآمد در جهت بهبود وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی.

۳ .تلاش در جهت بهبود ساختار، روش‌های انجام کار و تسهیل فرایند زنجیره تأمین، تولید، فروش و توزیع.

۴ .پیاده سازی مسـیر هدایت شغلی و جانمایی درساختارهایموجودباهدفارتقاءءءء ء اثربخشی و کارایی اقدامات منطبق با وظایف تعیین شده.

۵ .ایجاد مکانیزم پایدار نظارتی به منظور پایش و ارزشیابی اقدامات و مأموریت‌های دردست اقدام.

۶ .طراحی و تدوین سیستم‌های پویا و بازنگری ضوابط، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، با هدف مانع زدایی، تسهیل و تسریع در فرایندهای تعریف شده.

۷ .تقویت ارتباطات برون بخشی با همه شرکای کاری، تقویت سیستم ارتباط و تبادل دانش، تجربه و تخصص درجهت تأمین منابع لازم جهت توانمندسازی اقتصادی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش.

۸ .توسعه برنامه‌های اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه هدف از خدمات، اقدامات، ظرفیت‌ها و منابع از طریق ساز و کارهای نوین و در دسترس.

توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند منان و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسألت می‌نمایم.

کد مطلب 5774187
علی قدمی

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