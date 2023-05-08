پیاده سازی مسـیر هدایت شغلی هدف بهزیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی ربوبی برای ایروانی آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی» منصوب می‌گردید. با عنایت به وظایف و تکالیف محوله و سیاست‌های راهبردی سازمان در عرصه‌های اشتغال و کارآفرینی و در راستای توانمندسازی اقتصادی و خدمت رسانی هدفمند به جامعه هدف معزز، انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت‌ها و امکانات درون و برون سازمانی، حداکثر توان خویش را برای نیل به اهداف ذیل به کار گیرید:

۱. طراحی اقدامات برجسته در جهت گسترش اشتغالزایی و کارآفرینی جمعیت هدف و ظرفیت سازی لازم به منظور افزایش میزان اثربخشی برنامه‌ها و رضایتمندی از خدمات و حمایت‌های شغلی.

۲. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های مدون تخصصی و روزآمد در جهت بهبود وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی.

۳ .تلاش در جهت بهبود ساختار، روش‌های انجام کار و تسهیل فرایند زنجیره تأمین، تولید، فروش و توزیع.

۴ .پیاده سازی مسـیر هدایت شغلی و جانمایی درساختارهایموجودباهدفارتقاءءءء ء اثربخشی و کارایی اقدامات منطبق با وظایف تعیین شده.

۵ .ایجاد مکانیزم پایدار نظارتی به منظور پایش و ارزشیابی اقدامات و مأموریت‌های دردست اقدام.

۶ .طراحی و تدوین سیستم‌های پویا و بازنگری ضوابط، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، با هدف مانع زدایی، تسهیل و تسریع در فرایندهای تعریف شده.

۷ .تقویت ارتباطات برون بخشی با همه شرکای کاری، تقویت سیستم ارتباط و تبادل دانش، تجربه و تخصص درجهت تأمین منابع لازم جهت توانمندسازی اقتصادی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش.

۸ .توسعه برنامه‌های اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه هدف از خدمات، اقدامات، ظرفیت‌ها و منابع از طریق ساز و کارهای نوین و در دسترس.

توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند منان و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسألت می‌نمایم.