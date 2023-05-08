۵۰۰ اثر به جشنواره داستان رضوی ارسال شد

فرشید فلاح لاله زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جشنواره داستان نویسی رضوی امسال نیز برگزار می‌شود، تاکید کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره داستان نویسی، بیستم اردیبهشت ماه اعلام شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ اردیبهشت آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان کوتاه رضوی بود که به دلیل استقبال هنرمندان تا بیستم تمدید شد، تاکید کرد: این جشنواره سی ام اردیبهشت ماه در سمنان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه تاکنون ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره داستان کوتاه رضوی «کبوتر حرم» ارسال شده است، گفت: داوران نسبت به داوری آثار اقدام خواهند کرد تا در روز اختتامیه نفرات برتر رشته‌های مختلف تقدیر شوند.

فلاح لاله زاری با بیان اینکه شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق بنیاد ملی امام رضا (ع) در بستر اینترنت بارگذاری کنند، تاکید کرد: بیش از یک میلیارد ریال جایزه نقدی برای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هدف این جشنواره و رویداد هنری و فرهنگی ترویج اندیشه امامت با محوریت سیره امام رضا (ع) امام مهربانی‌ها است، گفت: این جشنواره اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند که در زمره آنها به تحکیم ولایتمداری و ناسایی استعدادهای برتر از سراسر کشور و استان سمنان به خصوص در بین جوانان می‌توان اشاره کرد.