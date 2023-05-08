جواد شاهین فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۹ دستگاه دیالیز به استان اختصاص یافت که برای بهبود ارائه خدمات به بیماران کلیوی و دیالیزی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه این تجهیزات تخصصی برای راه‌اندازی و توسعه مراکز دیالیز استان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، عنوان کرد: ۶ دستگاه دیالیز برای اجرای طرح توسعه و راه‌اندازی مرکز دیالیز بیمارستان‌های شیروان اختصاص یافت و امروز مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا شیروان راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه با این اقدام، خدمات دیالیز به بیماران کلیوی سرپایی نیز ارائه می‌شود، اضافه کرد: از دستگاه‌های اختصاص یافته به شیروان، ۳ دستگاه دیالیز نیز به بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان به منظور اجرای طرح توسعه و ارتقا خدمات مطلوب به بیماران کلیوی اختصاص یافت که در دست اقدام است.

شاهین فر ادامه داد: ۴ دستگاه برای راه اندازی مرکز دیالیز در راز و جرگلان، ۴ دستگاه جهت راه اندازی مرکز دیالیز فاروج، ۲ دستگاه‌ها برای توسعه و به‌روز رسانی مرکز دیالیز جاجرم و سایر دستگاه‌ها برای توسعه و یا جایگزینی دستگاه‌های مستهلک به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد اختصاص خواهد یافت.

وی با یادآوری اینکه اکنون ۲۷۹ بیمار دیالیزی نیازمند به دیالیز در استان ثبت شده‌اند، بیان کرد: تمام خدمات دیالیز ارائه شده به این بیماران در مراکز دیالیز استان (دولتی و خصوصی) رایگان انجام می‌شود.