عباس بهزاد منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری مانورهای اطفا حریق در منابع طبیعی در سال‌های گذشته کاهش چشمگیری در حریق مراتع داشته به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ حریق مراتع ۱۸ مورد بود که این آمار در سال گذشته با هفت مورد کاهش ۶۱ درصدی داشته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بیان کرد: برگزاری مانورهای اطفا حریق منابع طبیعی تمرین و ممارستی خواهد بود که سالانه تکرار می‌شود تا همه کارکنان به‌ویژه نیروهایی که جدید استخدام شده اند در شرایط مانور قرار بگیرند، قطعاً هرچه بیشتر در این راستا تمرین داشته باشیم در اطفای حریق موفق‌تر بوده و موجب بهبود نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف خواهد شد.

وی تاکید کرد: آموزش به دهیاران، روستاییان، عشایر و دامداران می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری و کاهش حریق در سطح مراتع و منابع طبیعی داشته باشد.

بهزاد منش ادامه داد: در سال جاری تاکنون گزارشی از حریق نداشته‌ایم اما با توجه به اینکه از این به بعد فصل گرما در پیشرو است امیدواریم با آموزش‌ها و پیشگیری حریق‌ها به بهترین نحو مهار شوند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه قوچان یکی از ۶ شهرستان بحرانی حریق در سطح استان است، گفت: این شهرستان در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۱ فقره آتش‌سوزی در ۵۰۰ هکتار داشته که در سال ۱۴۰۰ به ۵ فقره با ۲۱ هکتار رسیده است و در سال گذشته نیز این آمار در تنها حریق شهرستان ۳ هکتار بوده که نشان از خروجی خوب برگزاری مانورها آمادگی نیروها و همکاری ارگان‌ها باهم دارد.

وی بیان کرد: سالانه سه مرحله مانور برگزار می‌شود که در شمال خراسان به میزبانی قوچان، غرب استان به میزبانی نیشابور و شرق خراسان رضوی در شهرستان تربت‌حیدریه برگزار می‌شود.

همبستگی بین دستگاه‌های مدیریت بحران در اطفای حریق مراتع هدف از برگزاری مانورها است

امیر زمانی مقدم، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قوچان نیز در همین رابطه بابیان اینکه در استان خراسان رضوی ۳ منطقه به‌عنوان مجری مانور اطفای حریق منابع طبیعی در نظر گرفته‌شده که شهرستان قوچان به‌عنوان منطقه یک این مانور را برگزار می‌کند، اظهار کرد: در برگزاری این مانور قوچان میزبان هفت شهرستان طرقبه شاندیز، مشهد، کلات، سرخس، درگز، چناران و فریمان است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قوچان آموزش در حاشیه برگزاری مانور را یکی از برنامه‌های همیشگی در راستای افزایش سطح ارتقا کارکنان و شرکت‌کنندگان دانست و گفت: در این مانور دو کلاس آموزشی امداد و نجات برای سوختگی توسط جمعیت هلال‌احمر، دفاع شخصی با استفاده از سلاح سرد توسط نیروی انتظامی در فرمانداری و اطفا انواع حریق‌ها همچون حریق جامد، محلول و گاز به همت آتش‌نشانی در محل مانور برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این مانورها همبستگی و هم‌گرایی بین دستگاه‌های مدیریت بحران در اطفای حریق مراتع یادکرد. تصریح کرد: این مانور می‌تواند قبل از رسیدن به فصل حریق آمادگی‌های لازم را به وجود آورده و ارتباط بین شهرستانی را گسترش دهد.