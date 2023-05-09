توسعه بیمارستان هاجر شهرکرد نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

عبدالواحد رحیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ پروژه فعال در حال ساخت در حوزه درمان و بهداشت در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
وی افزود: مهمترین این پروژهها در حوزه بهداشت و درمان، ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ، توسعه بیمارستان سید الشهدای فارسان، توسعه بیمارستان اردل و کلینیکهای تخصصی بیمارستان لردگان و شهرکرد هستند.
سرپرست معاونت توسعه و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: همچنین ساخت و تکمیل مرکز مدیریت حوادث چهارمحال و بختیاری، ساخت خوابگاه دانشجویی ۴۰۰ نفره، بخش سی تی آنژیوگرافی بیمارستان هاجر شهرکرد و بخش ام آر آی بیمارستان هاجر، آیتالله کاشانی، لردگان و فارسان از دیگر پروژهها هستند.
رحیمی به طرحهای حوزه آموزش در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اشاره و عنوان کرد: دانشکدههای بهداشت، پیراپزشکی و دندانپزشکی در دستورکار هستند.
وی در خصوص الحاقیه و توسعه بیمارستان هاجر شهرکرد، خاطرنشان کرد: این طرح یک مجموعه ۲۰۰ تخت خوابی بستری، بخشهای تخصصی و فوق تخصصی به مساحت ۱۹ هزار مترمربع است که با توجه ویژه رئیس جمهور اعتبار خوبی برای آن در نظر گرفته شد.
سرپرست معاونت توسعه و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: بخش الحاقی بیمارستان هاجر (س) با همه امکانات در حال انجام و بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان تاکنون برای اجرای این پروژه هزینه شده است، تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
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