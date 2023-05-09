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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

فرماندار کهگیلویه در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

آبیاری ۳۵٠ هکتار اراضی با ایجاد سد «سرپری» / تحقق توسعه گردشگری

آبیاری ۳۵٠ هکتار اراضی با ایجاد سد «سرپری» / تحقق توسعه گردشگری

دهدشت_ فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: سد «سرپری» پوشش آبیاری ۳۵٠ هکتار از اراضی پایین دست را محقق می کند.

سید عبدالعزیز موسوی در حاشیه بازدید معاون مهندسی و تجهیز حوضه آبریز رودخانه زهره از پروژه «سد سرپری» در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان شروع بکار کرده و برای تکمیل به ۱۳۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز دارد.

وی با تاکید بر ایجاد هرچه سریع‌تر طرح‌های توسعه پروژه، تصریح کرد: ۳۵۰ هکتار از اراضی زراعی پایین دست این سد با تحقق تکمیل آن زیر پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.

آبیاری ۳۵٠ هکتار اراضی با ایجاد سد «سرپری» / تحقق توسعه گردشگری

موسوی با اشاره به نزدیکی این سد به شهر دهدشت تصریح کرد: یکی از مهمترین آثار این پروژه ایجاد یک فضای گردشگری در شهر دهدشت است.

وی با اشاره به بروز سیلاب‌ها در فصول مختلف سال گفت: این پروژه نقش مهمی در کنترل سیلاب‌های فصلی دارد.

پیمانکار این پروژه نیز گفت: ارتفاع تاج از پی ۲۷ متر و طول تاج ۲۳۰ متر است.

احسان تابش نژاد افزود: حجم آبگیری این پروژه در حال حاضر ۳ میلیون متر مکعب است.

کد مطلب 5775579

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