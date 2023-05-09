آبیاری ۳۵٠ هکتار اراضی با ایجاد سد «سرپری» / تحقق توسعه گردشگری

سید عبدالعزیز موسوی در حاشیه بازدید معاون مهندسی و تجهیز حوضه آبریز رودخانه زهره از پروژه «سد سرپری» در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان شروع بکار کرده و برای تکمیل به ۱۳۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز دارد.

وی با تاکید بر ایجاد هرچه سریع‌تر طرح‌های توسعه پروژه، تصریح کرد: ۳۵۰ هکتار از اراضی زراعی پایین دست این سد با تحقق تکمیل آن زیر پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.

موسوی با اشاره به نزدیکی این سد به شهر دهدشت تصریح کرد: یکی از مهمترین آثار این پروژه ایجاد یک فضای گردشگری در شهر دهدشت است.

وی با اشاره به بروز سیلاب‌ها در فصول مختلف سال گفت: این پروژه نقش مهمی در کنترل سیلاب‌های فصلی دارد.

پیمانکار این پروژه نیز گفت: ارتفاع تاج از پی ۲۷ متر و طول تاج ۲۳۰ متر است.

احسان تابش نژاد افزود: حجم آبگیری این پروژه در حال حاضر ۳ میلیون متر مکعب است.