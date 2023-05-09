۴۵ پروژه فعال حوزه سلامت در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حدادی شامگاه سه شنبه در بازدید از بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در حوزه سلامت در حال حاضر ۴۵ پروژه فعال در استان گلستان داریم که امید است بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: هزار و پنج تخت بیمارستانی در گلستان در دست احداث است و امید داریم با حمایت استاندار و نمایندگان اعتبارات آن تامین شود.

وی گفت: امسال در دو شهرستان مراوه تپه و آق قلا کار ساخت و سازهای پروژه‌های حوزه سلامت به پایان می‌رسد و به مرحله استاندارد می رسند.

حدادی بیان کرد: امیدواریم در دیگر شهرستان‌ها هم این مهم اتفاق بیفتد و بتوانیم در حوزه نگهداری تجهیزات متمرکز شویم.