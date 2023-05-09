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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۳۰

معاون علوم پزشکی گلستان:

۴۵ پروژه فعال حوزه سلامت در گلستان وجود دارد

۴۵ پروژه فعال حوزه سلامت در گلستان وجود دارد

آزادشهر- معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در حال حاضر ۴۵ پروژه فعال در بخش سلامت در گلستان داریم که بخشی از آن ها تا دهه فجر افتتاح می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حدادی شامگاه سه شنبه در بازدید از بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در حوزه سلامت در حال حاضر ۴۵ پروژه فعال در استان گلستان داریم که امید است بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: هزار و پنج تخت بیمارستانی در گلستان در دست احداث است و امید داریم با حمایت استاندار و نمایندگان اعتبارات آن تامین شود.

وی گفت: امسال در دو شهرستان مراوه تپه و آق قلا کار ساخت و سازهای پروژه‌های حوزه سلامت به پایان می‌رسد و به مرحله استاندارد می رسند.

حدادی بیان کرد: امیدواریم در دیگر شهرستان‌ها هم این مهم اتفاق بیفتد و بتوانیم در حوزه نگهداری تجهیزات متمرکز شویم.

کد مطلب 5776002

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