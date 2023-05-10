تخصیص ۱۲ درصد از بودجه دولت به مصوبات کمیسیون آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی سفیدان عصر روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در دانشگاه تبریز برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین نشستهایی رویارویی با مسائل آموزشی استانها است چراکه کمیسیون آموزش مجلس یکی از پرافتخار ترین کمیسیونها بوده و تا به حال ۱۲ درصد از بودجه دولت به مصوبات کمیسیون اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی چهار اقدام اساسی در بحث آموزش کشور انجام داده است که اولین موضوع بحث انتقال مسئولیت آموزش کودکان تا شش سال از بهزیستی به آموزش و پرورش است که بعد از سالها امروز شاهد هستیم که مهدهای کودک زیر نظر آموزش و پرورش فعالیت میکنند.
وی افزود: ۵۰ همت به اجرای برنامه رتبه بندی معلمان، ۶۰ همت به همسان سازی حقوقها و ۴۳ همت از محل قانون جهش تولید برای افزایش سرمایه در گردش اختصاص یافت چراکه یکی از بهترین قوانینی که در کمیسیون تصویب شده، قانون دانش بنیان در قالب ۲۰ ماده است و بهترین مواد قانونی را جهت حمایت از شرکتهای دانش بنیان دارد که تدوین آن تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور را به ۸۰۰۰ واحد ارتقا داد.
منادی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان تمامی موانع شرکتهای دانشبنیان اعم از مشکلات بانکی، بیمهای، مالیاتی و… از میان برداشته شد و درواقع میتوان گفت شاه بیت این قانون، صدور مجور برای اساتید در ثبت شرکت دانش بنیان بود.
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