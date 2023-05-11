واکنش کوبا به حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم و این تجاوز را «اقدامی جنایتکارانه» توصیف کرد که ثبات و صلح در خاورمیانه را تهدید می‌کند.

رودریگز در توئیتی نوشت: کوبا تجاوزات جدید اسرائیل به نوار غزه که جان غیرنظامیان از جمله کودکان را گرفته است، محکوم می‌کند.

این اظهارات مقام ارشد کوبایی در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از آغاز حملات دشمن صهیونیستی به این باریکه در روز سه شنبه تا این لحظه، ۲۵ فلسطینی به شهادت رسیدند. شمار مجروحان هم تاکنون به حدود ۱۰۰ نفر رسیده است.