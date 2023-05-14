داریوش سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب شده معدنی با مشارکت معدن‌کاران استان در دستور کار اداره کل منابع طبیعی اصفهان است، اظهار داشت: اجرای طرح احیا و بازسازی عرصه‌های منابع طبیعی این استان که در اثر فعالیت و بهره برداری معادن تخریب شدند برابر دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون معادن و ماده ۱۷ اصلاحی پیگیری می‌شود.

احیای عرصه‌های تخریب شده معدنی با مشارکت معدن‌داران

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت اعتباراتی که در این حوزه به منابع طبیعی تخصیص می‌یابد ظرفیت احیای همه عرصه‌های تخریب شده را ندارد؛ از این رو اصلاح و احیای عرصه‌های تخریب شده معدنی باید بصورت مشارکتی و متناسب با شرایط منطقه انجام شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر معادن شرق اصفهان اقدامات خوبی در زمینه احیای عرصه‌های معدنی این منطقه داشتند، افزود: ۳۵۰ هکتار عرصه تخریب شده معدنی در سجزی با مشارکت انجمن شن و ماسه استان اصفهان اصلاح و بازسازی شد.

عملیات احیایی در ۵۰ هکتار از اراضی شرق اصفهان در سال ۱۴۰۱ انجام شد

سعیدی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز در سطح ۵۰ هکتار از عرصه‌های تخریب شده در شرق اصفهان عملیات احیا و بازسازی توسط اداره منابع طبیعی انجام شد، ادامه داد: سال گذشته همچنین قرارداد احیا و بازسازی ۱۲۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی شرق اصفهان (دشت سجزی) با مشارکت معدن‌داران و کوره‌های گچ و آجرپزی منعقد و تا پایان ۱۴۰۱ این طرح در سطحی حدود ۶۰ هکتار با کاشت نهال انجام شد.

وی همچنین به کاشت نهال در ۱۳۰ هکتار از اراضی کاشان در قالب طرح احیا و بازسازی عرصه‌های طبیعی در اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: کاشت نهال یا اصلاح منظر و تثبیت اراضی با مشارکت معدن کاران در راستای مسئولیت اجتماعی معادن در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی انجام می‌شود.

موافقت با کمتر از ۲ درصد استعلام‌های معادن

سعیدی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی طبق ماده ۲۴ قانون معادن موظف است به استعلام محدوده‌های معدنی در مدت ۲ ماه و بصورت برخط پاسخ دهد، اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۲۶ فقره معدن و طرح‌های عمومی و عمرانی (جاده، خط انتقال برق، آب و گاز) از اداره کل منابع طبیعی اصفهان استعلام شده که ۱۹۴ طرح بررسی و با مساحتی حدود ۷۰ هکتار در مجموع موافقت شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: این اداره کل سال گذشته با کمتر از ۲ درصد (۱.۸ درصد) از استعلام‌های معادن موافقت کرد.