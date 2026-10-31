به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، شامگاه شنبه در نشست نخبگانی با شهردار، معاونان شهرداری و اعضای اسلامی شهر کرمان گفت: اعضای شورای شهر بیشترین آگاهی، علم و اشراف را نسبت به معضلات شهری دارند.

وی با اشاره به این مطلب که شهرداری مرکز استان پیشانی شهرداری های سراسر استان و شورای شهر مرکز استان، پیشانی شوراهای کل استان است، افزود: همان‌طور که در تجارب گذشته دیده‌ایم، مدیریت شهری توانسته گره‌های بزرگی را باز کند و قطعا شهردار محترم و معاونین ایشان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت بهترین کارشناسان، بهترین تصمیمات را اتخاذ خواهند کرد.

برگزاری جلسات نخبگانی برای حل مشکلات مردم

رئیس کل دادگستری استان کرمان با پیشنهاد برگزاری «جلسات نخبگانی و مسئله‌محور» میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری تاکید کرد: هدف ما از گرد هم آمدن دور این میز، صرفاً خدمت به مردم و نظام اسلامی است و از آنجایی که اعتقاد داریم که شهرداری یک نهاد صرفاً خدماتی نیست؛ بلکه تصمیمات آن ابعاد حاکمیتی و تأثیرگذار دارد، تلاش می شود که از عقل جمعی و نقطه نظرات کارشناسی شما استفاده کنیم تا ببینیم چه فرمولی وجود دارد که ما به عنوان دستگاه قضایی به شما کمک کنیم تا وظایف خود را بدون دغدغه‌های برون‌سازمانی انجام دهید.

انتقاد از نگاه جزیره‌ای و بن‌بست‌های دستگاه‌های اجرایی

سالاری، با انتقاد از بروکراسی اداری و نگاه‌های جزیره‌ای برخی دستگاه‌ها، تصریح کرد: درون شهرداری و شورا تصمیمات کارشناسی خوبی گرفته می‌شود، اما مدیریت شهری در مسیر اجرا به سد سایر دستگاه های اجرایی برخورد می‌کند.

وی با اشاره به این مطلب که شهر کرمان بسیار گسترده و خدمت‌رسانی در آن دشوار است؛ عنوان کرد: علت پیشرفت شهرهای بزرگ کشور این است که مدیران ارشد آن استان دور هم نشسته‌اند، یک تصمیم کارشناسی گرفته‌اند و پای اجرای آن ایستاده‌اند.

کرمان؛ مهد مردان سدشکن و مکتب حاج قاسم سلیمانی

سالاری، با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ استان کرمان و الگوبرداری از مکتب سردار دل‌ها گفت: کرمانی‌ها ثابت کرده‌اند که می‌توانند معضلات بزرگ را در سطح جهان حل کنند؛ جبهه مقاومتی که امروز ابزار و بازوی توانمند نظام اسلامی است – مانند آنچه امروز در یمن شاهد آن هستیم – حاصل کار و تدبیر ماندگار حاج قاسم سلیمانی است.

وی تصریح کرد: کرمانی‌ها می‌توانند کارهای ماندگاری انجام دهند که نه تنها مشکل کرمان را حل کند، بلکه الگویی برای تهران و کل کشور باشد؛ به شرط آنکه تصمیمات ما روی کاغذ و در حد مصوبه باقی نماند و اراده جدی برای اجرای تصمیمات کارشناسی وجود داشته باشد.

اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای گره‌گشایی از پرونده‌ها و مسائل شهری

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اعلام آمادگی برای حمایت قضایی در جهت حل مشکلات مردم گفت: ورود دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال یا شورای نظارتی می‌تواند بن‌بست‌های چندین‌ساله را بشکند.

وی تاکید کرد: اگر کارشناسی پای کار بیاییم، معضلات حاکمیتی و شهری حل می‌شود و بار پرونده‌های دادگستری نیز کاهش می‌یابد.

منع برگزاری جلسات مدیران قضایی در ساعات اداری

سالاری، با اشاره به الزام قانونی و اخلاقی رعایت حقوق ارباب‌رجوع خاطرنشان کرد: ما در دستگاه قضایی یک اصل را ممیزی کرده‌ایم و به قضات و مدیران اعلام کرده‌ایم که در ساعات اداری هیچ جلسه‌ای برگزار نخواهد شد؛ چرا که ساعات اداری متعلق به مردم و رسیدگی به پرونده‌های ارباب‌رجوع است.

وی افزود: علت اینکه این جلسه را هم در بعدازظهر برگزار کردیم این است که خودمان ناقض این پیمان نباشیم؛ حق مردم رسیدگی به امورشان در طول روز است و رسیدگی به جلسات مدیریتی باید به ساعات غیراداری منتقل شود.

حضور دستگاه قضایی با مدیریت جهادی، گره‌گشای مسائل شهری و خدمت‌رسانی به مردم است

شهردارکرمان نیز در این نشست با قدردانی از همراهی و نقش‌آفرینی مؤثر دستگاه قضایی استان کرمان، بر ضرورت استمرار و تقویت تعامل میان مدیریت شهری و نهاد قضا تاکید کرد و حضور رئیس کل دادگستری را مایه تحولات مثبت و تسریع در حل چالش‌های شهری دانست.

محسن تویسرکانی، با اشاره به ویژگی‌ها و روحیه جهادی رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان، اظهار داشت: جنابعالی با روحیه و تخصص ویژه‌ای که در حوزه نوآوری و حل مسائل پیچیده و گره‌خورده دارید، بدون شک مایه تحولات بسیار خوب و ارزنده‌ای هم در حوزه قضایی و هم در عرصه‌هایی که مردم به‌طور مستقیم با آن مواجه هستند، خواهید بود.

شهردار کرمان با تاکید بر تجربیات مثبت همکاری‌های گذشته تصریح کرد: در مدتی که بنده عهده‌دار مسئولیت شهرداری بوده‌ام، سیستم قضایی استان انصافاً یکی از حامیان و کمک‌حالان اصلی مجموعه مدیریت شهری بوده است و بی‌تردید با حضور جنابعالی در راس این سیستم، روزبه‌روز شاهد اتفاقات بهتر در دستگاه قضایی و به تبع آن در سطح استان کرمان خواهیم بود.

وی افزود: با وجود اینکه حجم زحمات و مسئولیت‌های شهرداری کم نیست، اما کاملاً مطمئنیم که با حضور حضرتعالی، موضوعات مشترک میان شهرداری و دستگاه قضایی با سرعت و کیفیت بیشتری به پیش خواهد رفت؛ به‌گونه‌ای که منافع ملموس آن در نهایت به شهر و مردم شریف کرمان برسد.