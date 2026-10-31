کارخانه نوآوری اردبیل در ایستگاه پایانی تکمیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ابراهیم‌زاده، در جریان بازدید از کارخانه نوآوری در اردبیل، اظهار کرد: این کارخانه با پیشرفت ۸۵ درصد در حال احداث است و سال آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: علت طولانی شدن احداث این کارخانه عدم تامین اعتبار به موقع و پیگیری نکردن در سال‌های گذشته بود که با شکل گیری تیم جدید در پارک علم و فناوری استان ما به عنوان اولویت و فوریت تکمیل کارخانه نوآوری استان را در صدر برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها قرار دادیم.

وی از تامین اعتبار مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در استان خبر داد و افزود: در کنار احداث این کارخانه تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان پارک علم و فناوری نیز جزو اولویت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اصلی است که با پیشرفت ۵۵ درصد در قالب سوله‌های کوچک در حال انجام است.

ابراهیم‌زاده مساحت احداث این مجموعه را ۵ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: با راه‌اندازی این مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی در این محل مستقر شده و می‌توانند فعالیتشان را انجام دهند.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل ادامه داد: از محل سفر رئیس جمهور و معاونت علمی رئیس جمهور ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت ملی و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت استانی تامین شده که انتظار می‌رود با تزریق منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر این دو طرح آماده بهره‌برداری شود.

وی عنوان کرد: از محل نشان دار کردن مالیات برای این پروژه تامین اعتبار انجام شده و مودیان می‌توانند با پرداخت مالیات و انتخاب این پروژه به تکمیل آن کمک کنند.

ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: ۵ مرکز تحقیق و توسعه R&D نیز در جوار این مجموعه‌ها راه‌اندازی خواهد شد که این مراکز برای پشتیبانی از فعالیت واحدهای دانش‌بنیان استان موثر خواهد بود.

وی همراهی بخش خصوصی را برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها یادآور شد و ادامه داد: بالغ بر ۵۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام خواهد شد و اولویت اصلی استقرار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در این مجموعه است