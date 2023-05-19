امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان امروز (جمعه) گلستان صاف تا قسمتی ابری، در طول روز با افزایش دما، از عصر شاهد افزایش ابر در نواحی کوهستانی با احتمال بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید موقتی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود در روز شنبه شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی گلستان خواهیم بود.

وی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش یابی وزش باد در روز یکشنبه تشدید خواهد شد و سپس تا پایان هفته، آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود.

گفتنی است، گلستان ۱۶۰ ایستگاه و سامانه هواشناسی از انواع مختلف شامل سینوپتیک، اقلیم‌شناسی، باران‌سنجی، جاده‌ای، جو بالا، باران سنجی خودکار و پایش گرد و غبار دارد.