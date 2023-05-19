سوءمدیریت مسئولان خرید نان برای مردم را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: بایدن این هفته اعلام کرد اوضاع امنیتی دنیا تا حال هیچ وقت مثل امروز پیچیده نبوده است باید به ایشان گفت منشأ پیچیدگی خود آمریکاست.

وی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا در امور داخلی ملت‌ها دخالت نکند اگر آمریکا برای تک قطبی کردن جهان تلاش نکند اگر آمریکا جنگ افروزی برای فروش سلاح را دنبال نکند اگر آمریکا حاکمیت ملی کشورها را به رسمیت بشناسد و به کشورها به چشم ایالتی از ایالات آمریکا نگاه نکند اگر آمریکا حمایت مشمئزکننده خود از اسرائیل خون ریز را بردارد و به اسرائیل دستور دهد از همان راهی که به فلسطین آمده به جای قبلی خود برگردد و خاک دیگران را غصب نکند.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: اگر آمریکا تصمیم بگیرد جنایاتکارانی مثل داعش را با ۷ تریلیون دلار تأسیس نکند و به جان ملت‌ها نیندازد اگر آمریکا بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل به کشورها حمله نکند و نگوید مرگ آمریکا در استجازه از شورای امنیت است اگر آمریکا صندوق‌های رأی کشورها را به رسمیت بشناسد و نگوید که مشروعیت از صندوق‌های رأی نیست بلکه از سوءگیری خاص بین المللی به نفع آمریکاست و نگوید دنیا مثل قطاری می‌ماند که ما مسیر آن را مشخص می‌کنیم اگر آمریکا از تحریم ملت‌ها و دولت‌ها و از نهادهای بین المللی به عنوان ابزار جنایت خود استفاده نکند اگر آمریکا دنیا را با معیار دوگانه و با سبک “الکیل بمکیالین” و با منطق “الحق لمن غلب” و با برهان “من لم یکن معنا کان علینا ” اداره نکند.

آمریکا از تحوش و ویژه خواری پرهیز کند

عاملی افزود: اگر آمریکا دنیا را با حق ویژه و با نظام ارباب و رعیتی و نظام فرمانده و فرمانبردار اداره نکند اگر آمریکا سیره ماکیاولیستی خود را کنار بگذارد اگر آمریکا سبک هدف وسیله را توجیه می‌کند را کنار بگذارد اگر آمریکا به تمام انسان‌ها به چشم انسان نه حیوان نگاه کند و بالاخره اگر آمریکا از گذشته تاریک و خونبار خود در برابر ملت‌ها توبه کند قطعاً دنیا به بهشت تبدیل می‌شود و صلح و آرامش برای همیشه جایگزین جنگ و نفرت می‌شود و تمام پیچیدگی‌ها برطرف می‌شود بعد از آن آمریکا دیگر به مصیبت‌های خودساخته خود اشک عزا نمی‌ریزد.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: این هفته آمریکا با وقاحت تمام در خصوص حقوق بشر صحبت کرد و ایران را متهم به نقض حقوق بشر دانست این دولت شرور از بدو تشکیل جنایاتی در حق بشریت مرتکب شده که اگر روی کاغذ بیاید هفتاد من کاغذ می‌شود.

عاملی بیان کرد: ما از میان جنایات این دولت شرور فقط به یک مورد اکتفاء می‌کنیم که اخیراً توسط دولت روسیه به مناسبت بیستمین سال حمله آمریکا به عراق منتشر شد، آنچه انتشار یافت مربوط به حمله آمریکا به عراق است در این حمله حادثه‌ای در فرودگاه بغداد رخ می‌دهد که از شدت شناعت نمی‌توان به فیلم آن نگاه کرد و منتشر کنندگان توصیه کرده اند که انسان‌های ضعیف القلب به فیلم آن نگاه نکنند.

وی افزود: اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که جمعی از ارتش عراق در فرودگاه بغداد که در برابر نیروهای آمریکایی مقاومت می‌کردند در یک لحظه آن چنان نابود شدند که انگار زمین دهن باز کرد و آنها به زمین فرو رفتند آن زمان دولت آمریکا حصاری بر فرودگاه بغداد درست کرد و چندین ماه اجازه نداد کسی مخصوصاً از خبرنگاران به فرودگاه نزدیک شود این افشاگری در بیستمین سالگرد حمله آمریکا به عراق منتشر شد.

امام جمعه اردبیل با اشاره به تصاویر و اسنادی که اخیراً از جنایات ارتش آمریکا در حمله به عراق منتشر شده است، گفت: در بیستمین سالگرد حمله آمریکا به عراق فیلم‌های وحشتناک از جنایات ارتش آمریکا در عراق منتشر شده است.

عاملی بیان کرد: طبق این سند آمریکا نزدیک به دو و نیم تن اورانیوم آتش زا در عراق به کار گرفته و یک میلیون انسان بی گناه را با اورانیوم محو کرده است آمریکا با به کارگیری بمب‌های دارای اورانیوم فوق سبب انتشار سرطان در حد وسیعی در عراق شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق این اسناد آمریکا ۴۲۰ بمب از نوع بمب دارای اشعه هسته‌ای در عراق به کار گرفته و یک میلیون عراقی را شهید و هزاران طفل به صورت ناقص و با قیافه‌ها و اعضا وحشتناک متولد شده اند آن زمان وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد آماده است مناطق آلوده را تطهیر نماید تمام مسئولین مجرم در این حادثه غیر انسانی توسط بوش پسر ارتقا یافتند یک میلیون دیگر عراقی در اثر محاصره اقتصادی ۱۳ ساله عراق جان خود را از دست دادند.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: آمریکا در آن حمله تمام طلای بانک مرکزی عراق و تمام آثار عتیقه موزه‌های عراق را علاوه بر نفت عراق دزدید غرض ما از بیان این جنایات وحشتناک استهزاء اقدامات اخیر حقوق بشری اروپا و آمریکا در برابر ایران است آنها با ادعای حقوق بشری ایرانی‌ها را تحریم می‌کنند آنها باید در مقابل محاکم بین‌المللی با لباس جرم حاضر و جوابگو باشند نه اینکه برای ملتی بزرگ و کشوری مقتدر نسخه محکومیت حقوق بشری بنویسند.

عاملی تصریح کرد: ما به آنها می‌گوئیم قدرت خون و آه دو میلیون عراقی مظلوم قطعاً از قدرت بمب افکن ها و بمب‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی شما بالاتر است.

سران جمهوری آذربایجان عداوت با ایرانیان را کنار بگذارند

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این روزها در آذربایجان کانال‌های تلویزیونی و مدیاها را مجبور کرده اند روزانه خروار خروار به ایرانی و ایرانی‌ها فحش بگویند یک آذری تحصیل کرده بسیار با سواد از کشور آذربایجان با من تماس گرفت و گفت آقا من می‌خواهم مثل این فحش‌ها را در بیانی از امیر المومنین به شما بگویم آن را در خطبه بیان کنید تا ایرانی‌ها به ملت ما بدبین نشوند.

عاملی ادامه داد: من از سخن این آذری و از فهم و بصیرت او آن قدر خوشحال شدم که اگر بال داشتم پرواز می‌کردم با این فهم و بصیرت همه چیز تمام شد.

خطیب جمعه اردبیل افزود: دولت آذربایجان توجه کند ایران وطن مادری تمام آذری‌های جهان و ” بابا توپراقی” آنهاست و هیچ انسانی نه مادرش را فراموش می‌کند نه به مادرش فحش می‌کند و نه کینه مادر را به دل می‌گیرد و نه کسی می‌تواند محبت مادر را از دل او بیرون کند هر کس می‌خواهد فرزند را به مادر بدبین کند فقط خود را به زحمت می‌اندازد.

نان احسان بزرگ نظام به ملت است

وی با انتقاد از صف‌های طولانی نان خاطرنشان کرد: در هیچ نقطه دنیا نان مثل ایران ارزان نیست هیچ دولتی در دنیا مثل دولت ایران برای نان سوبسید پرداخت نمی‌کند اما همین احسان بزرگ و بی نظیر در اثر سو مدیریت وزارتخانه مربوط، به تنقیص بزرگ برای دولت تبدیل می‌شود و صف‌های نانوایی به محل انتقاد از دولت تبدیل می‌شود.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: ما از آقای رئیس جمهور می‌خواهیم به جای استماع گزارش از مدیران ستادی یا مدیران خاطی گزارش را از کسانی که در خط مقدم معضل قرار دارند یعنی از استانداران اخذ کند و در اسرع وقت نعمت احسان بزرگ جمهوری اسلامی یعنی ارزانی نان را بدون هیچ دردسری به دست ملت بزرگ برساند.

وی تصریح کرد: همه توجه کنند که این انتقاد درصدد گران کردن نان نیست اما این ثروت ملی و احسان بزرگ نباید در اثر سو تدبیر دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی را بر باد دهد و وثوق ملی را از بین ببرد.