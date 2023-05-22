دلارزدایی دستور کار ویژه اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محسن کریمی با بیان اینکه پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با نیم قرن سابقه روزهای سه شنبه و چهارشنبه دوم و سوم خردادماه سال جاری در بانک مرکزی برگزار خواهد شد، گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف کاهش نیاز و وابستگی به ارزهای جهانروا به ویژه دلار در دهه ۷۰ میلادی تأسیس شد.



دلار زدایی محور اصلی اجلاس پایاپای آسیایی

این مقام بانک مرکزی افزود: ظرفیت خوبی برای دلار زدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی شناسایی شده است، خوشبختانه دبیرخانه اتحادیه در بانک مرکزی ایران است و از سال گذشته در اجلاس پنجاه این اتحادیه مصوب شد که جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس پنجاه و یکمین این اتحادیه باشد.



وی افزود: در راستای گسترش و تقویت این اتحادیه تلاش‌هایی به منظور پذیرش سایر کشورها در اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شده است در حال حاضر ۹ کشور عضو اتحادیه از زمان تأسیس تاکنون هستند و کشورهای مهمی همچون ایران، هند و پاکستان و دیگر کشورهایی در شبه قاره هند در این اتحادیه حضور دارند.

کریمی با بیان اینکه در یکسال گذشته کشورهای جدیدی نیز درخواست عضویت در این اتحادیه را داده اند گفت: بر این اساس در اجلاس فردا در خصوص پذیرش عضویت این کشورها تصمیم گیری خواهد شد.



وی تاکید کرد: در اجلاس فردا علاوه بر حضور ۹ عضو اصلی اتحادیه پایاپای آسیایی کشورهای روسیه، بلاروس، افغانستان و بانک توسعه اسلامی نیز حضور خواهند داشت.



معاون امور بین الملل بانک مرکزی در خصوص سطح برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی گفت: اجلاس پنجاه و یکم در سطح رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو اتحادیه، جانشینان و قائم مقام‌ها و معاونان آنها به همراه مقامات بانک‌های مرکزی سه کشور روسیه، بلاروس و افغانستان و بانک توسعه اسلامی برگزار خواهد شد.



اصلاح اساسنامه اتحادیه به منظور سهولت در پذیریش عضویت‌های جدید

دکتر کریمی با تشریح دستورکار اجلاس پنجاه و یکمین اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: در اجلاس فردا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سال گذشته در کمیته‌های فنی، تلاش‌های زیادی انجام شده است که اساسنامه این اتحادیه به نحوی که متناسب با تحولات فعلی پولی و بانکی بین المللی باشد اصلاح شود بر همین مبنا مفاد مهمی از مواد اساسنامه به منظور اصلاح در زمینه تسهیل در عضویت سایر کشورها مورد بازبینی و همچنین استفاده از ارزهای کشورهای عضو به عنوان ارزهای تسویه به شور گذاشته خواهد شد.



تصمیم گیری در زمینه سبد ارزی تسویه

وی افزود: علاوه بر نحوه عضویت و استفاده از ارزهای محلی برای تسویه مبادلات، سه ارز دیگر به عنوان ارزهای سبد تسویه در دستور کار اجلاس قرار دارد تا در حد امکان وابستگی و نیاز کشورها را برای پایاپای سازی در دفاتر اتحادیه به دلار و یورو کاهش دهیم.

کریمی با تاکید بر اینکه ۹ عضو اصلی عضو اتحادیه پایاپای آسیایی هستند گفت: سه کشور به صورت حضوری عضو ناظر در این اتحادیه هستند و امیدواریم تصمیمات خوبی در این اجلاس گرفته شود و گامی برای تقویت این اتحادیه در زمینه دلار زدایی و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های پولی و بانکی تحت کنترل برداشته شود.

معاون امور بین الملل در خصوص مذاکرات دو جانبه با کشور روسیه در این اجلاس گفت: فردا تهران میزبان رئیس کل بانک مرکزی روسیه خواهد بود و مذاکرات دوجانبه ای با بانک مرکزی این کشور در راستا توافقات و اسنادی که در یک سال گذشته توسط طرفین به امضا رسیده است مورد مذاکره و بررسی قرار می‌گیرد و روسیه به عنوان عضو ناظر امسال در اجلاس شرکت می‌کند.

کریمی در خصوص محتوای مذاکرات اجلاس فردا نیز گفت: علاوه بر اصلاحات پیش بینی شده در اساسنامه و رأی گیری در این خصوص، یک سری اقدامات محتوایی نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آستانه برگزاری این اجلاس موضوعات مهمی همچون پیام رسان بین بانکی برای بانک‌های مرکزی عضو این اتحادیه فراهم شده است که پیام‌های بانکی میان اعضا را از سوئیفت بی نیاز خواهد کرد و همچنین امکان سنجی و به کارگیری ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های برون مرزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.