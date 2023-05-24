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۳ خرداد ۱۴۰۲، ۶:۵۱

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبرداد؛

پیش بینی ۳۲۰ میلیارد تومان برای طرح‌های هادی روستایی گلستان

پیش بینی ۳۲۰ میلیارد تومان برای طرح‌های هادی روستایی گلستان

گرگان- مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در سفر نخست رئیس جمهور به گلستان ۳۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های هادی روستایی در این استان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستاهای گلستان مصوب شده که در مدت سه سال تخصیص پیدا می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: یکی از اهداف و سیاست‌های مهم دولت سیزدهم، توسعه و عمران روستایی بوده که این امر بدون مشارکت دهیاران غیرممکن است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای طرح هادی در روستاها در مقایسه با سایر خدمات زیربنایی دیرتر شروع شده و خدمتی هزینه بر است، متأسفانه شاهد هستیم که در برخی روستاها، اجرای طرح هادی و یا بازنگری آن انجام نشده است.

حسینی گفت: یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، توسعه و عمران روستاها است که این امر بدون مشارکت و همکاری دهیاران امکان پذیر نیست.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا با هم افزایی بین دهیاران و بنیاد مسکن بتوانیم صندوق تأمین منابع را برای فعالیت‌های عمرانی در روستاها تقویت کنیم.

وی گفت: در راستای کمک به رفع نیازهای اساسی مردم روستا، بنا داریم زمین مورد نیاز برای احداث طرح نهضت ملی مسکن را با قیمت دولتی در روستاها به مردم واگذار کنیم و درآمد حاصل از آن را در همان روستا صرف توسعه و عمران روستا کنیم.

کد مطلب 5788848

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