به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستاهای گلستان مصوب شده که در مدت سه سال تخصیص پیدا می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: یکی از اهداف و سیاست‌های مهم دولت سیزدهم، توسعه و عمران روستایی بوده که این امر بدون مشارکت دهیاران غیرممکن است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای طرح هادی در روستاها در مقایسه با سایر خدمات زیربنایی دیرتر شروع شده و خدمتی هزینه بر است، متأسفانه شاهد هستیم که در برخی روستاها، اجرای طرح هادی و یا بازنگری آن انجام نشده است.

حسینی گفت: یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، توسعه و عمران روستاها است که این امر بدون مشارکت و همکاری دهیاران امکان پذیر نیست.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا با هم افزایی بین دهیاران و بنیاد مسکن بتوانیم صندوق تأمین منابع را برای فعالیت‌های عمرانی در روستاها تقویت کنیم.

وی گفت: در راستای کمک به رفع نیازهای اساسی مردم روستا، بنا داریم زمین مورد نیاز برای احداث طرح نهضت ملی مسکن را با قیمت دولتی در روستاها به مردم واگذار کنیم و درآمد حاصل از آن را در همان روستا صرف توسعه و عمران روستا کنیم.