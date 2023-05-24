به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از هنرمندان راوی حماسه خرمشهر شب گذشته دوم خرداد با حضور جمعی از مدیران، مقامات و هنرمندان در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

پیمان جبلی رییس صداوسیما، سعید مقیسه رییس ساترا، محمدحسین لطیفی، علیرضا قزوه، احمدرضا درویش، محمد گلریز، محمود فاتحی، سلیم غفوری، بیژن نوباوه، سعید معدن کن، بهزاد عبدی، حسین قرایی، محمدرضا رضاپور، ابوالقاسم هوشمند، غلام کویتی پور، گلعلی بابایی از جمله حاضران بودند.

جواد رمضان‌نژاد رییس مرکز بسیج صداوسیما در سخنان کوتاهی به حضار خوشآمد گفت و بیان کرد: نخستین رویداد «خرم وطن» بهانه‌ای است برای پاسداشت یاد امام (ره)، یاد شهدا و همچنین هنرمندانی که در این راه فعالیت کردند و فتح بابی باشد برای ادامه این مسیر.

از نقش امام (ره) در دفاع مقدس غافل ماندیم

در ادامه سردار کارگر در جایگاه حاضر شد و در سخنانی عنوان کرد: یکی از غفلت‌هایی که در انقلاب و دفاع مقدس شد این بود که نقش امام را نتوانستیم در دفاع مقدس نشان دهیم.

وی اضافه کرد: وقتی جنگ شد و به ما هجمه صورت گرفت، رژیم بعث به انقلاب اسلامی حمله کرد، علاوه بر اینکه به ایران حمله کرد. امام توانست اتحاد را ایجاد کند ارتش، سپاه، عشایر و از هر قشری به میدان آمدند تا ایران سربلند بماند.

سردار کارگر تصریح کرد: ما دو صحنه در کشور داشتیم که مردم شادی کردند یکی پیروزی انقلاب و یکی فتح خرمشهر بود عملیات بیت‌المقدس یا آزادسازی خرمشهر بزرگترین عملیات بود. رژیم بعث با سیزده لشکر به ما حمله کرد. با سیصد هواپیما شروع کرد. ولی در پایان جنگ بیش از ۶۰ لشکر و بیش از ۶۰۰ هواپیما داشت. بعد از خرمشهر باید دفاع مقدس ادامه پیدا می‌کرد چون هنوز دشمن در زمین‌های ما بود.

وی ادامه داد: آزادی و امنیتی که الان داریم حاصل ایثار و فداکاری ملت ایران و امام و… است. متوسط سن شهدای ما در دفاع مقدس بین ۲۰ تا ۲۳ سال بوده است.

سردار کارگر در بخش دیگر به هنرمندان اشاره و عنوان کرد: امروز هرچه از دفاع مقدس در حافظه مردم است از هنرمندان است. آقای درویش، آقای گلریز اینجا هستند یا آقای لطیفی که فیلم غریب را ساخته‌اند. اگر دفاع مقدس را در قاب هنر نیاوریم نمی‌توانیم موفق شویم باید در هنر، سرود، شعر و… بیاید. یک فیلم سینمایی یک عملیات را معرفی می‌کند.

وی اضافه کرد: از آقای جبلی رییس صداوسیما هم تشکر می‌کنیم. صداوسیما همیشه از ما جلوتر بوده است. صداوسیما مجموعه‌ای انقلابی و همیشه پای کار نظام است.

سردار کارگر همچنین گفت: ما در جنگ حتی سیم خاردار هم وارد می‌کردیم و امروز ما را متهم می‌کنند که موشک و پهباد می‌سازیم. نظام جمهوری اسلامی آینده فوق‌العاده درخشانی دارد اما این سختی‌ها هم هست‌.

در ادامه با حضور بیژن نوباوه، جواد رمضان‌نژاد و سردار کارگر، خانواده شهید محمدحسین شریف قنوتی، خانواده شهیدان عبدالرسول و غلامرضا نورانی، خانواده شهیدان صالحپور تجلیل شد.

همچنین گلعلی بابایی نویسنده «همپای صاعقه»، زهرا حسینی نویسنده کتاب «دا»، سمیه شریف لو و سیده فوزیه مدیح نویسنده و راوی کتاب «زیباترین روزهای زندگی»، لیلا محمدی و مینا کمایی نویسنده و راوی کتاب «دختران ا. پی. دی»، فایزه ساسانی خواه نویسنده کتاب «چراغ‌های روشن شهر»، بهناز ضرابی زاده نویسنده کتاب «ساجی»، اسماعیل ساعی فر از خانواده حمید سبزواری، محمد گلریز، طاهره شیخ الحکمایی، اصغر بختیاری و مرتضی شعبانی عوامل مستند «شهری در آسمان»، بیژن نوباوه، رضا کامرانی و غلامرضا کوچک به عنوان خبرنگاران حوزه دفاع مقدس و سازندگان مستند «پل آزادی» تجلیل شدند.

در این بخش نویسنده کتاب «زیباترین روزهای زندگی» با انتقاداتی از فیلم دسته دختران به خاطراتی از آموزه‌های خود در جنگ اشاره کرد و گفت: من قبل از جنگ دوره آموزشی نظامی دیدم و با همین چادر دوره دیدم و با اسلحه کار کردم.‌

هر چه فیلم و سریال درباره خرمشهر بسازیم باز عقبیم

در ادامه پیمان جبلی رییس صداوسیما در سخنانی گفت: افتخار می‌کنم در شب سالگرد حماسه ماندنی آزادی خرمشهر و فتح خونین شهر مهمان شما هستم. شاید قرن‌ها بود که وقتی از تاریخ معاصر صحبت می‌کردیم باید سر را به زیر می‌انداختیم. عادت کرده بودیم در هر دوره‌ای از تاریخ معاصر وقتی به رویدادهای آن مقطع فکر می‌کنیم شرمگین باشیم. انگار سرنوشت ما این چنین نوشته بود که در هر دوره حکومتی یک برگ شرمندگی وجود داشته باشد.

جبلی تصریح کرد: زمانی سرزمین هرات، زمانی باکو و بحرین را از دست دادیم با فاصله‌های زمانی کم این سرزمین‌ها را از دست دادیم تا اینکه دوران پرافتخار انقلاب بر ما ارزانی شد.

رییس صداوسیما یادآور شد: افتخاراتی جوانان این کشور رقم زدند و اجازه ندادند یک میلی متر از خاک این کشور به یغما رود. افتخار می‌کنیم که این دوران پرافتخار را درک می‌کنیم. آزادی خرمشهر را جشن گرفتیم و قاب‌هایی در ذهنمان مانده که با بزرگانی در این جمع پیوند خورده است.

وی همچنین گفت: تمام آنچه که تا الان از ابتدای روزهای انقلاب از تاریخ‌های به یاد ماندنی ایام دفاع مقدس در فیلم و داستان‌ها و هنر ثبت و ضبط شده قطره‌ای است از اقیانوس حماسه آفرینی‌های دفاع مقدس.

رییس صداوسیما تصریح کرد: تا سال‌های سال هرچه بنویسند و فیلم و سریال بسازند باز هم در مقابل حماسه آفرینان خرمشهر عقب هستیم. ما در آثار ثبت شده هنری دفاع مقدس هیچ گاه با واژه شکست رو به رو نبودیم. فتوحات ملی در این دوران رخ داد و هنرمندانی چون لطیفی و درویش و… آثار فاخر دفاع مقدس را در دست نگارش و تهیه دارند اما این مقاطع مهم دفاع مقدس را باید همچنان در دست تولید داشته باشیم امیدوارم در این مسیر خسته نشویم.

وی در ادامه با بیان اینکه استکبار همچنان دوران تجاوزگری را در ذهن دنیا به عنوان نجات اخلاق، انسان‌ها ثبت می‌کند گفت: از جنایت، انسان دوستی و نجات فلان سرباز خلق می‌کنند. اما ما از تاریخ واقعی رشادت و حماسه آنطور که باید و شاید نتوانستیم خلق کنیم. امیدوارم خداوند به جامعه هنری از نگارش داستان و فیلمنامه تا شعر و موسیقی و تاتر و سینما و تلویزیون به همه این توفیق ادای وظیفه و قدرشناسی نسبت به شهدا را عنایت کند.

در ادامه عبدالحمید قدیریان، کاظم چلیپا، محسن نفر، اسماعیل داوری فر، بهزاد عبدی به خاطر سمفونی «در محاصره»، امیر راغب فرزند احمدعلی راغب، محمد گلریز، خیرالله تقیانی پور کارگردان «نجلا»، امیرمهدی پوروزیری کارگردان «مینو»، محمدرضا شفیعی تهیه کننده «کیمیا»، پرویز یشایایی، منیره قیدی کارگردان «دسته دختران»، انسیه شاه حسینی، محمدحسین لطیفی، غلام کویتی‌پور تجلیل شدند.

غلام کویتی‌پور پس از تجلیل بر روی سن، در سخنان کوتاهی گفت: ان شالله در عمل پاسدار خون شهدا باشیم و از آن‌ها پلی برای خود نسازیم.

لطیفی: شهدا رفتند و ایران را به ارث گذاشتند

محمدحسین لطیفی هم بیان کرد: همه شهدا رفتند و ایران را به ارث گذاشتند باید بتوانیم این میراث را حفظ کنیم. خدا شاهد است در طول ساخت فیلم «روز سوم» می‌فهمیدم شهدا کمک می‌کنند والا نه قصه و نه شرایط مهیایی بود. همین موسیقی‌ای که از فیلم می‌شنوید در سه شب ساختیم. خدا را شاکر این فیلم و بعد از آن هم غریب نصیب من شد.

بخشی از این مراسم هم یادبودی از مجید انتظامی بود که با پخش مستندی کوتاه از او صورت گرفت. او که به دلیل کسالت در این مراسم حضور نداشت با پیامی ویدیویی این مراسم را همراهی کرد.

در ادامه با حضور سردار کارگر، پیمان جبلی، محمدحسین لطیفی از فیلمنامه احمدرضا درویش با عنوان درخشش رونمایی شد.

احمدرضا درویش در ادامه گفت: صحبت از سینمای دفاع مقدس و خرمشهر است خواهشی از همه دوستان دارم. صحبت از سینمای جنگ می‌شود نمی‌توان نام رسول ملاقلی پور مطرح نشود. او معلم من بود. او پرچم سینمای دفاع مقدس در کشور است که خدمات بسیاری به این سینما کرد. او پرشی برای سینمای ایران داشت.

وی یادآور شد: ما در عرصه فیلمبرداری، طراحی صحنه برای این سینما شخصیت‌های بزرگی داریم مجید میرفخرایی، محمد آلادپوش و… و همه اینها مدیون یک مرد بزرگ که دیده بانی سینمای دفاع مقدس یعنی ابراهیم حاتمی‌کیاست. او دیده‌بان سینمای ملی ایران است. از همه کسانی که پیشکسوت هستند تشکر می‌کنم من مدیون آموزه‌های حاتمی‌کیا هستم.

در این مراسم ارکستر مجلسی تهران با حضور بهزاد عبدی تنظیم‌کننده، آرش امینی رهبر ارکستر و جاوید عسکری به عنوان خواننده اجرا شد.