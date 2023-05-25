به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده فرماندار بشرویه پنج شنبه شب در شورای اداری استان که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اول این شهرستان حوزه راهها بوده که درخواست داریم تهیه طرح جامع راههای شهرستان صورت گیرد و این شهرستان در کریدور راههای کشور قرار گیرد تا از بن بست جادهای خارج شود.
وی با اشاره به پروژههای نیمه تمام این شهرستان گفت: امیداست به دست دولتمردان انقلابی دولت سیزدهم این پروژهها به اتمام و نتیجه برسد.
فرماندار بشرویه بیان کرد: در حوزه بهداشت افزایش ظرفیت بیمارستان کنونی شهرستان از ۳۲ به ۷۸ تخت از دیگر درخواستهای مردم این شهرستان است.
علیزاده افزود: شهرستان بشرویه با وجود ظرفیتهای معدنی ضعیفترین شهرستان استان در بخش معدن است.
وی خاطرنشان کرد: درخواست توجه به محدودههای منابع طبیعی و صدور مجوز استفاده از آبهای نامتعارف از دیگر درخواستهای مردم این خطه است.
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