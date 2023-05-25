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۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰:۲۰

فرماندار بشرویه تاکید کرد؛

لزوم تهیه طرح جامع راه‌های بشرویه

لزوم تهیه طرح جامع راه‌های بشرویه

بیرجند- فرماندار بشرویه بر تهیه طرح جامع راه های بشرویه تاکید کرد و گفت: اجرای این طرح اولویت شهرستان برای خروج از بن بست جاده ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده فرماندار بشرویه پنج شنبه شب در شورای اداری استان که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اول این شهرستان حوزه راه‌ها بوده که درخواست داریم تهیه طرح جامع راه‌های شهرستان صورت گیرد و این شهرستان در کریدور راه‌های کشور قرار گیرد تا از بن بست جاده‌ای خارج شود.

وی با اشاره به پروژه‌های نیمه تمام این شهرستان گفت: امیداست به دست دولتمردان انقلابی دولت سیزدهم این پروژه‌ها به اتمام و نتیجه برسد.

فرماندار بشرویه بیان کرد: در حوزه بهداشت افزایش ظرفیت بیمارستان کنونی شهرستان از ۳۲ به ۷۸ تخت از دیگر درخواست‌های مردم این شهرستان است.

علیزاده افزود: شهرستان بشرویه با وجود ظرفیت‌های معدنی ضعیف‌ترین شهرستان استان در بخش معدن است.

وی خاطرنشان کرد: درخواست توجه به محدوده‌های منابع طبیعی و صدور مجوز استفاده از آب‌های نامتعارف از دیگر درخواست‌های مردم این خطه است.

کد مطلب 5794434

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