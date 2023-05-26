جهاد امروز ما در میدان فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی نیا در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بندر دیر با تبریک دهه کرامت و گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر، اظهار داشت: شهرستان دیر در عملیات بیت المقدس ۱۱۴ رزمنده و ۱۰ شهید داشته است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر افزود: عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر یکی از بارزترین جلوههای نصرت الهی و مهمترین و زیباترین روزهای انقلاب اسلامی است.
وی با تاکید بر تاسی گرفتن از سیره شهدا و فداکاری رزمندگان دفاع مقدس، ادامه داد: جمله پرمفهوم «خرمشهر را خدا آزاد کرد» از امام خمینی (ره) پیامهای زیادی دارد، به ویژه برای ما که در مسیر دفاع از اهداف انقلاب اسلامی قدم برمیداریم.
حسینی نیا، توکل و توسل به اهل بیت و رعایت تقوای الهی را یکی از پیامهای این جمله دانست و بیان داشت: توکل به خدا و تقوای رزمندگان اسلام منجر به پیروزی و فتح خرمشهر شد و امروز هم در سایه این دو عامل میتوانیم در میدانهای پیش رو پیروز شویم.
وی با بیان اینکه حرکت در مسیر شهدا در گرو خدمت به مردم است، عنوان کرد: امروز در میدان جهاد کبیر قرار داریم و همه باید پای کار باشیم.
لزوم ارتقای سواد رسانهای
فرمانده سپاه شهرستان دیر خواستار ارتقای سطح سواد رسانهای افراد بویژه در زمینه فضای مجازی شد و گفت: امروز دشمن از طریق فضای مجازی بر روی ذهن و افکار جوانان و مردم ما کار میکند.
وی به تفاوت جنگ سخت و نرم اشاره کرد و ابراز داشت: در میدان سخت همه نیروها و ابزار دشمن را میبینیم اما در جنگ نرم نفرات و تجهیزات دشمن مشخص نیست و دشمن با القائات دروغ، جوانان و مردم بسیاری را از ما میگیرد.
حسینی نیا با تاکید بر اینکه خانوادهها فرزندانشان را بر اساس مکتب امام حسین (ع) تربیت کنند، خاطرنشان کرد: امروز جهاد کبیر ما در فضای مجازی است که در این میدان کشته و اسیر زیادی دادهایم اما خودمان متوجه نیستیم.
وی رونمایی از موشک خیبر را خبر خوشحال کنندهای دانست و بیان کرد: رونمایی از این موشک در راستای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و کمر دشمنان را خم میکند و می شکند.
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