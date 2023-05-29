تجهیز مراکز درمانی و توانمندسازی معتادان به فعالیت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل با بیان اینکه هزینه آسیبی که اعتیاد به مواد مخدر به خانوادهها و جامعه میزند، قابل جبران نیست، اظهار کرد: مراکز درمانی با کمک شهرداریهای دارای درآمد در شهرستانهای اردبیل تجهیز و اقدامات درمانی و توانمندسازی معتادان به فعالیت شغلی انجام شود.
وی با اشاره به پیگیری روند اقدامات تا حصول نتیجه افزود: همه دستگاههای مرتبط و شهرداریها باید در راستای تجهیز کمپهای ترک اعتیاد و تأمین مکان مورد نیاز برای اقدامات درمانی و بهبودی معتادان همکاری لازم را انجام دهند.
استاندار اردبیل با بیان اینکه هر چه بر میزان اقدامات و کمکها برای مقابله با این آسیب افزوده شود، مؤثرتر خواهد بود، گفت: انجام برنامههای مشارکتی فرهنگی در مدارس با همکاری فرهنگ و ارشاد و آموزشوپرورش لازم و ضروری است.
عاملی خاطرنشان کرد: در فصل تابستان باید برنامهریزیها در جهت هدایت دانشآموزان به برنامههای فرهنگی، تربیتی و ورزشی انجام شود تا فرصتهای تهدیدآمیز کاهش یابد.
وی با اشاره به به نزدیک شدن هفته مبارزه با مواد مخدر، ادامه داد: در این هفته دستگاههای مرتبط و سازمانهای مردمنهاد با برپایی نمایشگاههایی با محتوای عواقب اعتیاد به مواد مخدر و پیامهای آگاهیبخش در نقاط پرتردد شهرها میتوانند در امر پیشگیری اولیه از اعتیاد تأثیرگذار باشند.
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