تهران و خراسان رضوی دارای بیشترین کمپ های غیر قانونی ترک اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابك دين‌پرست در مورد برخورد با کمپ های غیر قانونی ترک اعتیاد اظهار داشت: دستورالعمل برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز درمان اعتیاد در کشور، در آذر ماه سال1391 از سوی وزیر کشور و دبیرکل ستاد ابلاغ شد كه براساس آخرین گزارشات دريافتي از سطح استان‌ها و طی سه ماهه‌ای که از تاریخ ابلاغ دستورالعمل می‌گذرد، تعداد 852 مرکز غیرمجاز در سطح کشور فعالیت داشته‌اند که بیشترین آنها به ترتیب در استان تهران با 286 مرکز، استان خراسان رضوی با 113 مرکز و استان لرستان با 100 مرکز به صورت غیرقانونی فعال بوده‌اند.



وي اظهار داشت: براساس آمارها در زمستان سال گذشته 624 مورد از مجموع 852 مرکز غیرمجاز، در قالب چهارچوب‌های مصرحه در دستورالعمل ابلاغی ستاد، تعطیل شده یا شرایط اخذ مجوز قانونی برای آنها تسهیل شده‌اند و مراکز مذکور نيز در حال طی تشریفات قانونی دریافت مجوز هستند.



دين‌پرست تصريح كرد: بدین ترتیب بالغ بر 74 درصد از کل مراکز غیر مجاز سطح کشور، تعطیل یا ساماندهی شده‌اند که این اقدام هماهنگ دستگاه‌های متولی، در نوع خود بی نظیر است.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد افزود: از مجموع 624 مرکز غیرمجاز ساماندهی شده، تعداد 400 مرکز غیر مجاز که معادل 47 درصد از مجموع مراکز غیر مجاز بوده‌اند، تعطیل شده‌اند و 224 مرکز غیر مجاز نیز (معادل 27 درصد)، برای اخذ مجوز قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.



دين‌پرست بيان داشت: پس از ابلاغ دستورالعمل، شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، زنجان، قم، قزوین، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان و گیلان (جمعاً 12 استان)، رسما اعلام كردند که در سطح آن استان‌ها، هیچ مرکز غیرمجاز درمان اعتیاد فعالیت ندارد.



اين مقام مسوول ادامه داد: با اجرائی شدن دستورالعمل مورد بحث نیز، شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 11 استان كشور از جمله آذربایجان غربی، البرز، اردبیل، اصفهان، بوشهر، خوزستان، سمنان، کردستان، گلستان، لرستان و یزد نیز موفق شدند تا کل مراکز غیر مجاز فعال در سطح استان‌های متبوع خود را تعطیل یا ساماندهی كنند كه البته استان‌های لرستان با ساماندهی 100 مرکز، استان البرز با تعیین تکلیف 56 مرکز و استان خوزستان نیز با ساماندهی 50 مرکز، در صدر استان‌های این گروه قرار دارند.



به گفته وي، هم اکنون 23 استان کشور فاقد هرگونه مرکز غیرقانونی درمان اعتیاد بوده و 228 مرکز غیرمجاز باقیمانده، در 8 استان کشور فعالیت داشته و تعیین تکلیف قطعی آنها در دستور کار شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان‌ها قرار دارد.



دين‌پرست بيان داشت: در حال حاضر، استان‌های خراسان رضوی با 88 مرکز، تهران با 70 مرکز و مازندران با 22 مرکز، حائز بیشترین تعداد مراکز غیر مجاز درمان اعتیاد می‌باشند و کمترین تعداد مراکز غیر مجاز نیز مربوط به استان‌های مرکزی با 5 مرکز، هرمزگان با 6 مرکز و آذربایجان شرقی با 8 مرکز می‌باشد.



معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد بيان داشت: البته لازم به ذکر است که بیشترین مراکز غیر مجاز تعطیل شده، مربوط به استان تهران با 180 مرکز، لرستان با 65 مرکز و البرز با 39 مرکز می‌باشد و استان‌های اصفهان با 38 مورد، تهران با 36 مورد و لرستان با 35 مورد، دارای رتبه نخست استان‌هايی هستند که موفق به فراهم كردن تسهیلات لازم به‌منظور دریافت مجوز قانونی فعالیت برای این دسته از مراکز شده‌اند.



دين‌پرست همچنين ضمن تقدیر از اعضای کمیته‌های ساماندهی مراکز غیر مجاز که مرکب از نمایندگان دستگاه قضائی، دانشگاه علوم پزشکی، ناجا، بهزیستی و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مي‌باشند، اظهار امیدواری كرد که طی ماه‌های آینده، شاهد ساماندهی باقیمانده مراکز غیرمجاز در سطح کشور باشیم.



وي در پايان از خانواده‌های افراد معتاد و همچنین خود معتادان، درخواست كرد که به‌منظور دریافت خدمات درمان اعتیاد و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، صرفأ به مراکز مجاز درمان اعتیاد که بیش از 3940 مرکز هستند، مراجعه كرده و از مراجعه به مراکز غیر مجاز خودداری کنند.