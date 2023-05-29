ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک در ۸۰۰ فروشگاه استان سمنان

محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی به مثابه یکی از اولویتهای دولت در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: طبیعتاً این طرح در استان سمنان نیز در دست اجرا قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه زیرساختهای اجرای کالابرگ الکترونیکی در استان سمنان ایجاد میشود، افزود: ۸۰۰ فروشگاه و مرکز فروش محصولات مورد نیاز مردم در این طرح در سراسر استان سمنان مد نظر قرار گرفته است.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه این فروشگاهها ۱۰ قلم کالای اساسی یارانه دار را عرضه خواهند کرد، ابراز کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی طرح بزرگی محسوب میشود لذا مستلزم این است که فرمانداران در هشت شهرستان استان تلاش داشته باشند تا بتوانیم در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و هم ایجاد زیرساختها و بسترهای ارائه کالا برگ الکترونیک، اهتمام ویژه داشته باشند.
صادقی با بیان اینکه به ویژه تاکید ما این است که طرح کالابرگ الکترونیکی در دور دست و دهستانها و نقاط محروم به خوبی اجرا شود تا مردم به اقلام مورد نیاز یارانهای دست یابند، ابراز کرد: در این زمینه تأکیدات لازم به بخشداریها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تأمین و کنترل عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز در جامعه هدف طرح است، تاکید کرد: گوشت سفید، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی، تخم مرغ، قند، شکر و برنج در این طرح به صورت یارانهای ارائه خواهد شد.
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