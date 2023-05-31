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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۳۷

برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کشورهای عربی در عربستان سعودی

برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کشورهای عربی در عربستان سعودی

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از برگزاری رزمایش مشترک میان این کشور و تعدادی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای نخستین بار در عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با صدور بیانیه‌ای از آغاز رزمایش «اراده عقاب ۲۳» در عربستان سعودی با مشارکت آمریکا و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر داد.

بر اساس این گزارش، رزمایش مذکور بر مسائل دفاع هوایی و رویارویی با پهپادها متمرکز شده است.

در بیانیه صادره از سوی سنتکام ادعا شده است که رزمایش میان آمریکا و کشورهای عربی با هدف بررسی سطح آمادگی نیروها در راستای تحقق ثبات منطقه‌ای برگزار می‌شود.

این رزمایش دربرگیرنده تیراندازی با گلوله جنگی، تجهیزات دفاع هوایی-زمینی و هواپیماهای ضد پهپاد است.

در بیانیه صادره از سوی سنتکام به مدت زمانی برگزاری رزمایش مذکور و یا تعداد نیروهای شرکت کننده در آن و یا نام کشورهای عربی که در این رزمایش شرکت می‌کنند به جز عربستان سعودی، اشاره‌ای نشده است.

خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که رزمایش اراده عقاب ۲۳ با هدف تقویت همکاری نظامی و تبادل تجربه‌ها در زمینه دفاع زمینی و هوایی و موشکی برگزار می‌شود.

این خبرگزاری گزارش داد که پیش از برگزاری رزمایش مذکور، هشت نشست برای بررسی این رزمایش و نحوه اجرای آن، برگزار شده است.

کد مطلب 5798871

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