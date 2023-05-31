برداشت علوفه از اراضی کشاورزی ایلام آغاز شد

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها های استان میزان ۱۶۳ هکتار به کشت محصولات دیم اختصاص یافته است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار ۲۵ تن علوفه برداشت شود.

مدیر زراعت همچنین اضافه کرد: میزان ۳ تن بذر ماشک علوفه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و با توجه به عملکرد مناسب محصولات علوفه‌ای دیمزارهای استان در سال زراعی آتی کشاورزان از آن استقبال مناسبی کنند.

عارف در پایان اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی آمادگی لازم برای تامین بذور محصولات علوفه‌ای شامل ماشک و نخود علوفه‌ای در سال زراعی جاری را دارد.