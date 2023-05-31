پذیرش دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در داروسازی و دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران از میان دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال از خارج کشور رشته های داروسازی و دندانپزشکی واجد شرایط دانشجو می پذیرد.

این دانشجویان پس از بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم، جهت مصاحبه به پردیس بین الملل معرفی خواهند شد و پذیرفته شدن ایشان منوط به موفقیت در مصاحبه علمی خواهد بود.

شرایط پذیرش دانشجوی انتقالی خارج از کشور در رشته دندانپزشکی مقطع دکتری عمومی:

اخذ معرفی نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرط معدل: حالت اول: معدل کل دیپلم حداقل ۱۷. معدل کتبی دیپلم حداقل ۱۷. معدل کل پیش دانشگاهی حداقل ۱۷

شرط معدل: حالت دوم: مجموع سه معدل (معدل کل دیپلم، معدل کتبی دیپلم و معدل کل پیش دانشگاهی) مساوی و بالاتر از ۵۳ باشد.

شرایط پذیرش دانشجوی انتقالی خارج از کشور در رشته داروسازی:

حالت اول: معدل کل دیپلم حداقل ۱۶. معدل کتبی دیپلم حداقل ۱۶. معدل کل پیش دانشگاهی حداقل ۱۶.

حالت دوم: مجموع سه معدل (معدل کل دیپلم، معدل کتبی دیپلم و معدل کل پیش دانشگاهی) مساوی و بالاتر از ۵۱ باشد.

معدل های ترمیمی قابل قبول نیست.

برای دانشجویان پسر مدت زمان باقیمانده معافیت تحصیلی باید مطابق با سالهای تحصیل در رشته مربوطه باشد.

متقاضیان می توانند در بازه زمانی اول تیر ۱۴۰۲ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۲ به ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کنند. به درخواست های خارج از این محدوده زمانی ترتیب اثر داده نخواهد شد.