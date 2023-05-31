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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد؛

استفاده از تولیدات دانش‌بنیان برای ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی

استفاده از تولیدات دانش‌بنیان برای ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی

وزیر بهداشت همچنین درباره شرایط تولید تجهیزات پزشکی در کشور گفت: برای ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی در کشور از تولیدات دانش بنیان استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات برای جذب گردشگران سلامت گفت: به ۲۲۰ مرکز مجوز دادیم که بتوانند به گردشگران سلامت خدمات ارائه دهند. در این راستا تقریباً همه استان‌ها را درگیر کردیم و بخش مجزایی برای این حوزه در نظر گرفتیم.

وی بیان کرد: بیمارستان حضرت مهدی که مدتی قبل توسط رئیس جمهور افتتاح شد از جمله پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های کشور است که تحمل ۹ ریشتر زلزله را دارد.

وزیر بهداشت همچنین درباره شرایط تولید تجهیزات پزشکی در کشور عنوان کرد: برای ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی در کشور از تولیدات دانش بنیان استفاده می‌شود. البته اخیراً خبر اشتباهی منتشر شد مبنی بر اینکه ده بیمارستان در اندونزی از سوی ایران تجهیز می‌شود،؛ این در حالی است که ایران هیچ قولی در این زمینه نداده است.

عین‌اللهی با اشاره به صادرات تجهیزات پزشکی به کشور اندونزی، تاکید کرد: این موضوع از افتخارات کشور است که به سطحی از توانایی رسیده که تجهیزات پزشکی صادر می‌کند.

کد مطلب 5799199

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