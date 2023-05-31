بیش از ۱۱۰۰۰ انواع سلاح غیر مجاز در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد صالحی صبح امروز چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده سابق و جدید انتظامی خوزستان که با حضور سردار «احمدرضا رادان» فرمانده نیروی انتظامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: از تمام همکارانم در مجموعه نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که در انجام وظایف خود به خوبی عمل کردند.

وی با بیان اینکه خوشحالم که دوره‌ای از عمرم با مردمان خوزستان سپری شد، افزود: در این مسئولیت خطیر از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکردیم و با توکل بر خدا و همکاری کارکنان استان، سعی کردیم آرامش و امنیت مردم استان تأمین شود.

سردار صالحی گفت: کشفیات ۱۱ هزار و ۱۷۸ نوع سلاح و ۳۲۹ هزار فشنگ، انهدام باند قاچاق، کشف ۲۴ هزار کیلو مواد مخدر، دستگیری باندهای قاچاق و وحدت اقوام از اقدامات مهم نیروی انتظامی در زمان چند سال اخیر بود.

وی افزود: در زمان اربعین حسینی سال گذشته، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار زائر در سامانه ثبت نام کردند که اتفاق بسیار بزرگی بود و برقراری نظم در مرزهای شلمچه و چذابه از مهمترین دستاوردهای ما در سال‌های اخیر بود.

فرمانده سابق انتظامی خوزستان گفت: همدلی و هم افزایی مردم استان و به ویژه اعضای شورای تأمین باعث شد که در ایام اغتشاشات، وضعیت سفیدی داشته باشیم.