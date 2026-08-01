به گزارش خبرنگار مهر، «لحظه های درنگ» عنوان یک آلبوم تازه موسیقایی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی حامد بالنده و مرتضی آقاباقری در دسترس علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

«مثل باران»، «زنگار»، «نیلی شب»، «سبوی خاطره»، «صبح دم»، «سرود ابر»، «سوار»، «دوباره باران» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

حامد بالنده مدیر هنری این پروژه درباره آلبوم «لحظه‌ای درنگ» نوشته است:

«لحظه‌ای درنگ» از درنگ‌هایی کوچک و محو که آرام از لابه‌لای روزها گذشته‌اند و در نغمه‌ها نشانی از خود نهاده‌اند، جان گرفته است. این اثر از منظر مُدال برآمده از دستگاه شور و آوازهای ابوعطا و دشتی است اما تابع ترتیب ردیفی گوشه‌ها و تقدم و تأخر حاکم بر آنها نیست و آزادانه در فضای مُدال آنها سیر می‌کند، ولی می‌کوشد تا چرخه‌ای منسجم را بیان کند.