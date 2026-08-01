رفع تصرف ۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در ساری

علی باقری جامخانه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از انفال و با اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در حاشیه روستای آقمشهد از دست متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: این عملیات با حضور سرجنگلبان، نیروهای حفاظتی حوزه استحفاظی سنگتراشان و مأموران حفاظتی شرکت اشباع تراورس انجام شد و پس از جمعآوری آثار تصرف، عرصه ملی آزادسازی شد.
باقری جامخانه با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی گفت: حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی از مهمترین وظایف منابع طبیعی است و با هرگونه تجاوز به انفال در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–ساری همچنین با اشاره به افزایش دمای هوا و هشدارهای هواشناسی، از آمادهباش کامل نیروهای حفاظتی خبر داد و تصریح کرد: تمامی جنگلبانان و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان در آمادهباش ۱۰۰ درصدی قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حریق، در کوتاهترین زمان ممکن عملیات اطفای حریق انجام شود.
وی از مردم، گردشگران و بهرهبرداران منابع طبیعی خواست با توجه به شرایط جوی، از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع خودداری کرده و در صورت مشاهده دود یا آتش، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نیروهای منابع طبیعی اطلاع دهند.
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