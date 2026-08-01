به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال در فصل بیستوششم از روز جمعه ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد و تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود باید به مصاف تیم تازهلیگبرتری مس شهربابک برود.
آبیپوشان در شرایطی پا به این مسابقه میگذارند که بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی اجازه فعالیت گسترده در بازار تابستانی را از این تیم گرفته و استقلال نتوانسته تعداد زیادی بازیکن جدید به فهرست خود اضافه کند. تاکنون تنها بهرام گودرزی و محمد خلیفه از آلومینیوم اراک به جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده اضافه شدهاند که البته قرارداد این دو بازیکن نیز هنوز به صورت رسمی به ثبت نرسیده است.
نکته قابل توجه این است که هر دو خرید استقلال در بخش دفاعی (یک مدافع کناری و یک دروازه بان) انجام شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد سرمربی آبیها تمرکز ویژهای روی تقویت ساختار دفاعی تیم برای فصل پیش رو دارد. این رویکرد در دیدار تدارکاتی اخیر استقلال مقابل فولاد خوزستان نیز به چشم آمد؛ جایی که بختیاریزاده تیمش را با سیستم پنج دفاعه و حضور سه مدافع مرکزی در ترکیب اولیه به میدان فرستاد. دیداری که در نهایت با برتری یک بر صفر فولاد به پایان رسید، اما تفکرات تاکتیکی سرمربی استقلال را تا حد زیادی نمایان کرد.
در حال حاضر، استقلال برای قلب خط دفاعی خود سه گزینه اصلی در اختیار دارد؛ رستم آشورماتوف، عارف آقاسی و سامان فلاح که هر سه تلاش میکنند با جلب نظر کادر فنی، جایگاه خود را در ترکیب اصلی از همان هفته نخست لیگ برتر تثبیت کنند.
البته عارف غلامی نیز توانایی بازی در این پست را دارد و میتواند گزینه دیگری برای خط دفاع استقلال باشد، اما شرایط این بازیکن در هفتههای اخیر پیچیده بوده است. بختیاریزاده تمایل چندانی به ادامه همکاری با غلامی ندارد و این مدافع مدتی است اجازه حضور در تمرینات تیم را پیدا نکرده است. همچنین هنوز وضعیت قرارداد او با باشگاه استقلال مشخص نشده است.
با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد خط دفاعی یکی از مهمترین بخشهای استقلال در فصل جدید باشد؛ تیمی که با محدودیت در نقلوانتقالات، قصد دارد با تکیه بر ساختار دفاعی مستحکم و استفاده از آرایشهای تاکتیکی مانند سیستم پنجدفاعه، فصل بیستوششم لیگ برتر را با کمترین آسیبپذیری آغاز کند.
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