به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و همچنین آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران– پردیس، آزادراه تهران – شمال و همچنین آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان جریان دارد و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی گفت: در محور حمیل – سرابله– ایلام و محدوده تونل آزادی تردد سنگین است، اما در محورهای ایلام– مرز مهران، بستان– مرز چذابه، پیرانشهر– مرز تمرچین، خرمشهر– مرز شلمچه، قصرشیرین– مرز خسروی و مریوان – مرز باشماق تردد به‌صورت روان انجام می‌شود.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس – لار در محدوده کلمت‌علی مسدود است و تردد خودروها از مسیر جایگزین کهورستان – منبع آب – بندرعباس انجام می‌شود.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.