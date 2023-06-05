به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های استان، ضمن تسلیت سی و چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی و گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد، بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای رشد و آبادانی تمامی نقاط استان بویژه محله‌های محروم، تاکید کرد.

وی در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان فردیس، ضرورت بررسی ایجاد پل بر روی رودخانه با هدف اتصال به جاده مخصوص را مورد اشاره قرار داد و از پروژه کمربند جنوبی کرج که اکنون مطالعات آن در حال تکمیل است و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی همچنین از پروژه توسعه خط ریلی و زیرگذر شیخ آباد دیدن کرد و گفت: گروه کاری مربوطه باید برای این امر تشکیل جلسه دهند و نتیجه را اعلام کنند.

عبداللهی روند ارائه خدمات و مشکلات ایستگاه مترو محمدشهر را از نزدیک بررسی کرد و در ادامه با بازدید از ترمینال شهید کلانتری، وضعیت نقل و انتقال مسافران را مورد بازدید قرار داد.

در ادامه کنارگذر مهرشهر به فرودگاه پیام و ادامه راه فرودگاه پیام به کمربندی ماهدشت به اشتهارد نیز بازدید شد.

وی در امامزاده حسن (ع) حضور یافت و ضمن زیارت، در نشستی با هیأت امنای این مکان متبرکه به گفت و شنود در خصوص موضوعات مطرح شده پرداخت.