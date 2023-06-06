هیات مدیره باشگاه پرسپولیس مثل استقلال «تنفس» گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی باشگاه پرسپولیس در حالی ظهر امروز به طور فوق‌العاده در ساختمان این باشگاه برگزار شد که نمایندگان وزارت ورزش، اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در آن حضور داشتند.

با این حال با درخواست وزارت ورزش مبنی بر اجرای تنفس در راستای تغییر هیأت مدیره باشگاه موافقت به عمل آمد تا هیأت مدیره این باشگاه ۲۱ خردادماه تغییر پیدا کند.

وزارت ورزش در جلسه صبح امروز هیأت مدیره استقلال نیز سیاست یکسانی را پیش رو گرفت تا سرخابی‌ها برای تغییر در هیأت مدیره خود با تعویق پنج روزه روبرو شوند.

به نظر می‌رسد اختلاف نظر اعضای فعلی هیأت مدیره و شخص وزیر ورزش با سیاست‌های حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی باعث تعویق زمان تغییر آنها باشد.