مساجد باید برای حضور مردم به ویژه جوانان مهیا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر لزوم رسیدگی به مساجد، افزود: شهرداری‌ها موظف شدند که با تخصیص اعتباری ویژه به تعمیر، نوسازی و تأمین امکانات مساجد بپردازند.

وی ادامه داد: مساجد همواره مامن و کانونی مقدس برای گردهمایی‌های مذهبی، فرهنگی و… مردم بوده‌اند.

عبداللهی گفت: بر این اساس باید جایگاه مساجد را در محله‌ها احیا کنیم و با رسیدگی و توجه به این مکان مقدس، بستر حضور گسترده مردم بویژه جوانان را فراهم کنیم.

وی افزود: جانمایی و ساخت مسجد در محله‌ها و اماکنی که مورد تقاضا در این نشست بود، باید با جدیت دنبال و اجرایی شود.

استاندار البرز گفت: فرمانداران نیز در شهرستان‌ها نسبت به تشکیل این نشست و اتخاذ مصوبات عملیاتی برای ساخت و رسیدگی به مساجد، اقدام کنند.

وی افزود: آموزش مداحی برای علاقمندان با حضور اساتید برجسته کشور در دستور کار قرار گیرد.

عبداللهی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نماهنگی در خصوص مساجد و ترویج نماز تهیه و منتشر کنند.

وی افزود: با توجه به آغاز تعطیلات تابستانی، مساجد باید اردوهای تفریحی فرهنگی برای دانش آموزان برگزار کنند.

در پایان این نشست چند نفر از مدیران کل استان به دلیل حمایت و همکاری در خصوص اهداف این ستاد مورد تقدیر قرار گرفتند.