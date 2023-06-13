پزشک متخلف زنجانی به مراجع قانونی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری، ظهر سه‌شنبه در نشست مطالبه‌گری با حضور رسانه‌ها اظهار کرد: موضوع درخواست زیرمیزی توسط یک پزشک از یک هم‌استانی ساکن در یکی از روستاهای دورافتاده مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه با زیرمیزی مخالف هستیم و با آن برخورد می‌کنیم، گفت: رسیدگی به تخلفات راهکار قانونی دارد و این پزشک متخلف به هیئت بدوی نظام پزشکی معرفی شده و قانون در مورد آن تصمیم می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در مورد توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ابراز کرد: موضوع فعال شدن بخش جراحی‌های خاص در استان نیازمند به کارگیری نیروی متخصص است و در حال حاضر در کشور کمبود نیرو داریم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جذب نیروهای کادر درمان بیان کرد: سهمیه به کارگیری کادر درمان در استان ۲۰۰ نفر بود که با پیگیری‌های انجام گرفته این تعداد به ۲ برابر یعنی معادل ۵۴۶ نفر افزایش یافت که ۱۸۰ نفر از آن‌ها به نیروهای بخش پرستاری اختصاص دارد.

بختیاری در خصوص تطابق آمارهای حوزه بهداشت و درمان با واقعیت تصریح کرد: این واحد دانشگاهی آمار واقعی را در این زمینه اعلام می‌کند و به دنبال آمارسازی نیست و بر ارتقای شاخص‌های سلامت حرکت می‌کند تا به اهداف مورد نظر وزارتخانه دست یابد.

وی با اشاره به اینکه میانگین بیماران بستری شده در بیمارستان‌های استان در یک سال گذشته ۱۰۱ هزار و ۲۴۴ نفر بوده است، عنوان کرد: خدمات‌رسانی در علوم پزشکی گستردگی و ویژگی‌های خاص خود را دارد و با توجه به شرایط جسمی و روحی بیماران ممکن است نارضایتی وجود داشته باشد و در مسیر خدمت‌رسانی کمبودها و نارضایتی‌ها را نادیده نمی گیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۱۷۱ هزار نفر به بیمارستان‌ها مراجعه کردند، ادامه داد: خدمات بیمارستان‌ها به نحو مطلوب و کامل نیست ولی اگر گفته شود نارضایتی بالاست در حق کادر درمان قدری بی‌انصافی می‌شود.

وی با اشاره به برخی گلایه‌ها از رفتار پرستاران در مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: پرستاران به دلیل کمبود نیروی انسانی با فشار کاری بالا و خستگی‌های فراوان به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند و قبول داریم ممکن است گاهی اوقات با بیماری برخورد مناسبی نداشته باشند.