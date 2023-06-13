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۲۳ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

پزشک متخلف زنجانی به مراجع قانونی معرفی شد

پزشک متخلف زنجانی به مراجع قانونی معرفی شد

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: پزشکی که از یک بیمار زیرمیزی خواسته بود، به مراجع قانونی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری، ظهر سه‌شنبه در نشست مطالبه‌گری با حضور رسانه‌ها اظهار کرد: موضوع درخواست زیرمیزی توسط یک پزشک از یک هم‌استانی ساکن در یکی از روستاهای دورافتاده مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه با زیرمیزی مخالف هستیم و با آن برخورد می‌کنیم، گفت: رسیدگی به تخلفات راهکار قانونی دارد و این پزشک متخلف به هیئت بدوی نظام پزشکی معرفی شده و قانون در مورد آن تصمیم می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در مورد توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ابراز کرد: موضوع فعال شدن بخش جراحی‌های خاص در استان نیازمند به کارگیری نیروی متخصص است و در حال حاضر در کشور کمبود نیرو داریم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جذب نیروهای کادر درمان بیان کرد: سهمیه به کارگیری کادر درمان در استان ۲۰۰ نفر بود که با پیگیری‌های انجام گرفته این تعداد به ۲ برابر یعنی معادل ۵۴۶ نفر افزایش یافت که ۱۸۰ نفر از آن‌ها به نیروهای بخش پرستاری اختصاص دارد.

بختیاری در خصوص تطابق آمارهای حوزه بهداشت و درمان با واقعیت تصریح کرد: این واحد دانشگاهی آمار واقعی را در این زمینه اعلام می‌کند و به دنبال آمارسازی نیست و بر ارتقای شاخص‌های سلامت حرکت می‌کند تا به اهداف مورد نظر وزارتخانه دست یابد.

وی با اشاره به اینکه میانگین بیماران بستری شده در بیمارستان‌های استان در یک سال گذشته ۱۰۱ هزار و ۲۴۴ نفر بوده است، عنوان کرد: خدمات‌رسانی در علوم پزشکی گستردگی و ویژگی‌های خاص خود را دارد و با توجه به شرایط جسمی و روحی بیماران ممکن است نارضایتی وجود داشته باشد و در مسیر خدمت‌رسانی کمبودها و نارضایتی‌ها را نادیده نمی گیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۱۷۱ هزار نفر به بیمارستان‌ها مراجعه کردند، ادامه داد: خدمات بیمارستان‌ها به نحو مطلوب و کامل نیست ولی اگر گفته شود نارضایتی بالاست در حق کادر درمان قدری بی‌انصافی می‌شود.

وی با اشاره به برخی گلایه‌ها از رفتار پرستاران در مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: پرستاران به دلیل کمبود نیروی انسانی با فشار کاری بالا و خستگی‌های فراوان به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند و قبول داریم ممکن است گاهی اوقات با بیماری برخورد مناسبی نداشته باشند.

کد مطلب 5809173

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      31 19
      پاسخ
      والله. من خیلی بیمارستان دولتی مریض بردم یا همراه بودم ولی هیچ جا مثل زنجان پرسنل با انصاف و مهربان نبودند
    • مرتضی IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      29 3
      پاسخ
      مگه میخواد چیکار بکنه که زیر میزی خواسته؟
      • فریبا AE ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
        10 4
        سلام.پزشکی‌وطبابت
      • رستمی IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
        17 2
        خواسته وظیفه قانونی خودش رو انجام بده
    • لیلا واعظی IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      74 15
      پاسخ
      با سلام پرستارها و دکترهای بیمارستانها مگه از دولت حقوق نمیگیرند؟ که با مریض مثل طلبکار ها رفتار میکنند؟ واقعا برام جای سوال هست چرا بایدبا بیمارها که خودشون پر از درد هستند بد رفتاری کنند
    • مهدی IR ۰۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      43 6
      پاسخ
      سلام فقط یک جمله: یک از هزاران!!!
    • بهرام IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      52 4
      پاسخ
      سلام نمی‌خوام اسم بگم همه کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان های استان می‌دونن دکترهای بخش جراحی استان که سرشناس هم هستن از کل بیماران زیر میزی میگیرن.....و چون استان ماهم جزو استان‌های ضعیف و محروم در کشور است بسیاری از بیماران رو دیدم طلا فروختن برای حل پول بیماری خودشون یا عزیزانشون..... متاسفانه
    • علی IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      56 3
      پاسخ
      کی زیر میزی نمیگیره الان ۹۹ درصدشون میگیرن ومریض بدبخت مجبوره چون گوشتش زیر تیغ پزشکه
    • علیسان IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      43 2
      پاسخ
      همه ی پزشکان متخصص برای جراحی پول هنگفتی دریافت می‌کنند
    • علی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      59 3
      پاسخ
      مادر پیرم را برای جراحی چشم به مطبی در زنجان بردم برای ناخنک چشم چهار ملیون در دو دقیقه ازم گرفت. و پیشنهاد جراحی لنز داد .. یه لنز با قیمت یک و صد پیش فروش کرد که بعد از یک هفته به بیمارستانی برای جراحی ببرمش.بعلت کهولت سنی جراحی امکان نشد. حالا لنز را پس نمیگیرد. آیا این ظلم به مردم نیست.
    • آیت IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      30 6
      پاسخ
      مگرپزشکی هست که زیرمیزی نگرفته باشد؟؟؟
    • هادی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      30 2
      پاسخ
      فکر کنم از وضع الآن بعضی از دکتر ها نهایت استفاده رو میبرن بدون پول حاضر به عمل نیستن همه چیز رو هم به انصاف نمیشه گره زد وقتی مافیا حاضر نمیشه ظرفیت پذیرش دانشگاه پزشکی رو بالا ببرن نتیجه میشه این
    • AE ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      20 3
      پاسخ
      معرفی شدند که چی. هزارتومن جریمه شدند؟
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      31 1
      پاسخ
      باسلام آره بیمارستان دولتی 2سال پیش رفته بودم برایمان اونقدر برخورد پرستاران طلبکارانه بود خیلی بد توهین میکردن به ادم
    • پری IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      18 1
      پاسخ
      مگه دکتری که زیرمیزی میگیره زندانی میکنن!🤔
    • درد آشنا IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      23 5
      پاسخ
      گرفتن پول بابت عمل خارج از سامانه های قانونی از طرف پزشکان در حال حاضر یک امر عادی هست البته پیشرفت‌هایی هم حاصل شده که دیگه پول هم نمی‌گیرند و اونو تبدیل به طلا و سکه کردند. خوب اینم یه جور دزدیه دیگه
      • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
        18 0
        دقیقا،
    • محمد IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      28 3
      پاسخ
      بخدا قسم ۹۰ درصدشون این پول رو میگیرن، یه شماره کارت بنام یکی دیگه بهت میده میگه اول این رو واریز کن بعد.
    • علی IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
      3 0
      پاسخ
      دیگه عادی شده پول گرفتن. زیر میزی زمان قدیم بوده. وقتی ویزیت میشه ب بیمار میگه بیا فلان بیمارستان خصوصی .دولتی اینو انجام نمیدیم. من خودم تو سیستم بهداشتی کار میکنم
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
      4 0
      پاسخ
      زانوی راستم جراحی میخواد چند تا پزشک رفتم همشون پول زور میخوان خودشون هم حساب بانکی خودشون رو نمیدن تا مدرک بشه کدوم هیچ مرجعی رسیدگی نمیکنه؟
    • IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
      1 0
      پاسخ
      من هم تهران جراحی کردم و دکتر کلی ازم زیرمیزی گرفت
    • سیدعادل موسوی ازیکی ازروستاهای شهرستان سمیرم IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من بخاطراینکه پسرم ناخن شست پاش توگوشت میرفت رفتم مطب یه دکترتوشهرضادیدش بعدچندروزبه من گفت بیابیمارستان توشهرضابه اسم سجاداونجا یه منشی داشت هزینه وزیت خیلی ازمن گرفتن بعدیه شماره کارت نوشت نه ازکارتخوان کشیدبه اسم این دکترتاپول واریزنکردم پای این بچه روجراحی نکردبعدپول باندووسایلم دادم آخه این چه

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