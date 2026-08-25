علما برای پاسخگویی متقن به نیازهای نسل جدید، باید به علم روز مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن کلشی ‌نژاد عصر سه‌شنبه در آیین اختتامیه چهارمین همایش «عالِم تمدن‌ساز» با تتکید بر جایگاه علما در فرآیند تمدن‌سازی اسلامی اظهار کرد: وظیفه عالم دینی تنها عبادت و بیان احکام نیست؛ عالم باید مقتضیات زمان را بشناسد و میان نیازهای جامعه امروز، پیوندی مؤثر برقرار کند.

وی ادامه داد: رسالت عالم دینی باید از منبر و محراب فراتر رود و در عرصه‌های فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و مسائل اجتماعی نیز نمود و اثرگذاری داشته باشد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به پرسش‌ها و مسائل نوپدید جامعه خاطرنشان کرد: علما برای پاسخگویی متقن به نیازهای نسل جدید، باید به علم نافع، شناخت دقیق شرایط زمان و اجتهاد پویا مجهز باشند.

ماموستا کلشی‌نژاد گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام نیاز داریم و این وحدت باید پشتوانه‌ای محکم برای دفاع از ایران اسلامی و آرمان‌های امت اسلامی باشد.

وی تصریح کرد: صدای عدالت‌خواهی و دفاع از مظلومان نباید به مرزهای جغرافیایی محدود شود، بلکه باید در سراسر جهان اسلام و میان آزادگان جهان طنین‌انداز باشد.

جامعه‌ای که در اوج ذلت بود، با ظهور اسلام به عزتی رسید

نماینده رهبر انقلاب در بنگلادش نیز دیگر سخنران این همایش اظهار کرد: دشمنان دنبال شناسایی علل ایستادگی ایران در برابر ابرجنایتکاران هستند بنابراین ما وظیفه داریم به‌عنوان پیش‌قراول، دستاوردهای نظام را تبیین کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی، گفت: جامعه‌ای که در اوج ذلت بود، با ظهور اسلام به عزتی رسید که با ایجاد تمدن، به همه جهان تسری پیدا کرد و اگر اسلام در جامعه‌ای متمدن به وجود می‌آمد، به اندازه امروز ارزش نداشت.

وی اشاره به مراحل پنج‌گانه تمدن‌سازی در اندیشه رهبر شهید، تصریح کرد: دین‌باوری و عقل‌گرایی از اصول اساسی تمدن نوین اسلامی در نگاه رهبر شهید است. تمدن یکباره به وجود نمی‌آید، بلکه یک فرایند دارد و رهبر شهید این تمدن را به پنج مرحله تقسیم کردند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و نباید انتظار داشت به یک باره به تمدن دست پیدا کنیم.

امروز جهان از تمدنی که ترامپ‌ها از دل آن بیرون می‌آیند، خسته شده‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده موسوی با اشاره به آمادگی جهان برای پذیرش گفتمان جدید، گفت: امروز جهان از تمدنی که ترامپ‌ها از دل آن بیرون می‌آیند، خسته شده‌اند و دنیا دنبال این است که ما چه حرفی برای آن‌ها داریم و با چه ادبیاتی صحبت می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در بنگلادش با اشاره به ظرفیت‌ های جمهوری اسلامی برای رهبری جهان اسلام، افزود: امروز متفکرین عالم اسلام معتقد هستند که جمهوری اسلامی باید رهبریت جهان اسلامی را به عهده بگیرد، چراکه با وجود مشکلات، توانسته انسجام اسلامی را در خود حفظ کند.

هیچ فرقی بین شیعه و سنی در دفاع از آرمان فلسطین و لبنان وجود ندارد

مدرس حوزه علمیه اهل سنت آذربایجان‌غربی نیز در این همایش گفت: در مکتب اسلام، هیچ فرقی بین شیعه و سنی در دفاع از آرمان فلسطین و لبنان وجود ندارد و تفرقه در جهان اسلام، حرام شرعی است.

ماموستا عبدالرحمان محمدپور با اشاره به جایگاه مردم در جامعه اسلامی، خاطرنشان کرد: مردم رکن جامعه اسلامی هستند و لذا در قرآن کریم به مردم‌سالاری دینی اشاره شده است و این واژه سیاسی را به جهان ارائه کردیم و این همان ارزش‌دادن به مردم است.

وی با اشاره به نقش ولایت‌فقیه در جامعه اسلامی، گفت: حکومت فرد صالح بر جامعه، از دیگر ارکان جامعه اسلامی است و بر همین اساس، ولایت‌فقیه در جامعه اسلامی طرح شد و این فکر توانست استعمار را به زانو درآورد.

ماموستا محمدپور با تاکید بر حرمت تفرقه در جهان اسلام، تصریح کرد: نباید در جهان اسلام تفرقه ایجاد شود و تفرقه، حرام شرعی و دوری از آن، یک واجب شرعی است. این امر در بینش امامین انقلاب نیز تجلی داشت که توهین به مقدسات مذاهب اسلامی را حرام می‌دانستند و این فتوا برگرفته از آیات قرآن و الگو گرفته از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) بود.