جلسه مهم مقامات ارشد آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قرار است در بروکسل با همتای آمریکایی خود، «لوید آستین» دیدار کند.

رسانه‌های عبری زبان گفته اند که این دیدار میان مقامات تل آویو و واشنگتن با هدف گفت و گوهایی در مورد ایران برگزار خواهد شد.

یک مقام صهیونیستی به سایت خبری والا گفت: «این نشست درباره ایران، ایران و ایران خواهد بود.»

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی می‌گوید که این نشست در پایتخت بلژیک برگزار می‌شود زیرا «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی وزیران کابینه خود را از سفر به واشنگتن تا زمانی که به کاخ سفید دعوت نشود، منع کرده است.

دیدار میان مقامات آمریکایی و صهیونیستی در بلژیک در حالی انجام می‌شود که همزمان «کارن ژان پیر»، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران مدعی شده است که واشنگتن دیپلماسی را در قبال ایران ترجیح می‌دهد و اولویت واشنگتن در برابر ایران میز گفتگو و دیپلماسی است.

این مقام آمریکایی همزمان به تکرار ادعاها علیه ایران پرداخت و گفت: سیاست ما در مقابل ایران تغییر نکرده است. ما بر محدود کردن رفتار بی ثبات کننده ایران از طریق فشار با همکاری نزدیک با متحدان خود متمرکز بوده ایم، اگرچه دولت بایدن موضوع تبادل زندانیان آمریکایی را جدی می‌گیرد. در طول دو سال گذشته ما توانسته ایم بیش از ۱۲ آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنیم.

پیش از این همزمان با گمانه‌زنی رسانه‌های غربی از احتمال احیای برجام، وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی‌اساس خود علیه ایران در ریاض گفته بود: در حال حاضر تمرکز واشنگتن بر احیای مذاکرات هسته‌ای نیست.

آنتونی بلینکن با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران در مقصر دانستن تهران در شکست مذاکرات هسته‌ای مدعی شد: «از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن، بارها با شرکای اروپایی، چینی و روسی خود تلاش کردیم این توافق حاصل شود، اما ایران یا قدمی برنداشت و یا تلاشی در جهت انجام اقدامات ضروری در بازگشت به توافق هسته‌ای بر نمی‌دارد.»

وی بار دیگر با مقصر خواندن تهران در شکست مذاکرات برجامی، دیپلماسی را بهترین شیوه برای جلوگیری از آنچه تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خواند، دانست.

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با تشریح سیاست‌های تکراری ضد ایران نشان داد، ادعای رسانه‌های خارجی در قریب الوقوع بودن احیای توافق هسته‌ای نادرست است.

این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اخیر خود، در پاسخ به این سوال که تبادل پیام‌ها و مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا آیا برای بازگشت به برجام است یا در چارچوب دیگری است، اظهار داشته بود: پاسخ ما به این سوال سخت نیست و در ارتباط با موضوع برجام دیدگاه‌های اصولی و روشن شده‌ای داریم.

وی گفت: ایران هیچگاه فرایندهای دیپلماتیک را متوقف نکرده است‌. معیار و ملاک ما عملکرد طرف‌های مقابل ما بوده نه اظهارات رسانه‌ای که بیان می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: دولت سیزدهم هم در ارتباط با برجام از ابتدا سیاست اصولی و واضحی را بیان کرده و آن اینکه برجام همه موضوع سیاست خارجی ما نیست بلکه یکی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی است و در ارتباط با توافق اعلام شده که هرگونه توافقی علاوه بر منویات محکم و منطقی رهبر انقلاب و همچنین منافع ملی و قانون اقدام راهبردی مجلس به منظور تأمین منافع حداکثری کشور و عدم عدول از خطوط قرمز مورد توجه تیم مذاکره کننده است.