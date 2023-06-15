به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه مدرسه تابستانه گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت به میزبانی دانشگاه تانگازا و همکاری مؤسسه مطالعات اسلامی و جامعة المصطفی در کشور کنیا برگزار شد.

در این برنامه که حدود سه هفته ادامه داشت، شرکت‌کنندگان از کشورهای مختلف (شامل تعدادی از دانش‌آموختگان جامعة المصطفی) به صورت مستقیم از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، دیدگاه‌های اسلامی را دریافت و اساتیدی از کلیسای کاتولیک، آموزه‌های مسیحی را تشریح کردند.

در اختتامیه این برنامه، حجت‌الاسلام شمالی، رئیس مؤسسه مطالعات اسلامی، به تشریح ضرورت وحدت در پرتو ادیان الهی و مقابله با الحاد و بی‌دینی پرداخت.

همچنین پدر اینوسنت، استاد دانشگاه تانگازا و رئیس مؤسسه گفت‌وگوی ادیان، ضمن تشکر از مشارکت جامعة المصطفی در این دوره، ضرورت توسعه این نوع برنامه‌ها برای فراهم آوردن شرایط صلح در سایه تعالیم ادیان را خاطرنشان کرد.

شایان ذکر است توسعه این نوع برنامه در سایر کشورهای آفریقایی با مشارکت جامعة المصطفی را بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به امضای رؤسای دو دانشگاه رسیده است، خواستار شد.